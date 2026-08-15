Conmemoran los 507 años de Panamá la Vieja; más de 45 delegaciones estudiantiles celebran con música

El tradicional desfile recorrió la vía Cincuentenario desde la estatua de Morelos hasta el Puente del Rey.

Panamá/Panamá Viejo se vistió de gala este sábado para conmemorar los 507 años de fundación de la ciudad de Panamá con un tradicional desfile que reunió música, folclore, acrobacias y el orgullo de quienes mantienen un fuerte vínculo con esta comunidad.

La actividad comenzó a las 9:00 a.m. en la estatua de Morelos, sobre la vía Cincuentenario, y se extendió hasta el sector de Puente del Rey.

A lo largo del recorrido se presentaron más de 45 delegaciones estudiantiles, 11 bandas independientes y una banda internacional.

“Muy bien. Bien pronunciado, bien dedicado, mucho folclore, dedicación de los muchachos, emoción sobre todo”, expresó uno de los asistentes. “Muy colorido, muy bonito, muy acorde a todo”, manifestó otra de las personas que acudió al desfile.

La celebración también incluyó personajes animados para los niños y una tabla gimnástica en la que los estudiantes mostraron sus habilidades físicas.

Orgullo por sus raíces

Rodolfo Rodríguez, representante del área, destacó la importancia histórica de Panamá Viejo y la participación de la comunidad en el aniversario.

“Estamos muy contentos celebrando desde aquí, desde el barrio de Panamá Viejo, nuestro monumento. Ese sitio tan importante que cumple hoy 507 años de historia”, indicó Rodríguez.

Para quienes nacieron o crecieron en Panamá Viejo, el desfile también representó una oportunidad para reconocer sus raíces y mostrar otra cara de la comunidad.

“Orgullosamente, de corazón, me siento orgulloso de ser del barrio de Panamá La Vieja. Un barrio bien humilde, pero echado para adelante. Solamente no se sacan cosas malas. Aquí tenemos profesionales que han salido del barrio de Panamá Viejo”, relató otro de sus residentes.

Otro ciudadano expresó: “Estamos haciendo este honor a nuestras raíces. Aquí nacimos, pues. Ya nos fuimos y somos ahora profesionales, pero siempre creemos en nuestras raíces”.

Un mural elaborado con más de 80,000 tapitas

Durante la jornada, los asistentes también aprovecharon para fotografiarse junto al mural recientemente inaugurado y elaborado con más de 80,000 tapas plásticas.

La obra combina elementos de la historia de Panamá Viejo con un mensaje sobre la protección del ambiente.

“Está tan lindo todo lo reciclado. Tenemos que cuidar nuestro medioambiente porque el oro de Panamá es verde”, expresó una de las visitantes.

Con información de Jessica Román