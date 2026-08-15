Familiares solo podrán entregar insumos una vez al mes para privados de libertad de seis cárceles

Estas medidas se toman meses después de la masiva fuga en la Joyita y tras operativos de requisas que siguen dejando al descubierto que los privados mantienen celulares y otras pertenencias que no están permitidas en las cárceles. Además de investigaciones a agentes policiales.

Panamá/Los familiares autorizados solo podrán entregar una vez al mes los insumos destinados a personas privadas de libertad en La Joyita, La Joya, La Nueva Joya, El Renacer, Tinajitas y La Esmeralda, según un nuevo procedimiento establecido por el Ministerio de Gobierno (Mingob).

La medida está contenida en la Resolución N.° 122-R-119 y centraliza la recepción de los paquetes en el antiguo Centro Femenino de Rehabilitación Doña Cecilia Orillac de Chiari, ubicado en el corregimiento de Juan Díaz.

El punto estará habilitado de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Los familiares deberán presentarse en la fecha y hora asignadas a cada centro penitenciario, de acuerdo con el cronograma oficial.

Bolsas transparentes e identificadas

Los artículos deberán colocarse en bolsas transparentes identificadas de forma clara y legible con los siguientes datos:

Nombre completo de la persona privada de libertad.

Número de cédula.

Centro penitenciario.

Pabellón.

Todos los paquetes pasarán por un proceso de revisión de seguridad, registro y control. Posteriormente, serán trasladados bajo custodia hasta las respectivas cárceles para mantener constancia de su recorrido desde la recepción hasta la entrega.

También lea: Fuga en La Joyita | Mulino habla de denuncias, separaciones de cargo e investigación: ‘No tengo a ningún protegido’

La resolución también establece un listado único de artículos permitidos, entre ellos productos de aseo y limpieza, determinados medicamentos, ropa y objetos de uso personal. Cada producto deberá cumplir con las cantidades y características autorizadas.

Las fechas y los horarios asignados a cada centro penitenciario pueden consultarse en el cronograma adjunto al comunicado oficial del Ministerio de Gobierno.

Cabe señalar que estas medidas se toman meses después de la masiva fuga en la Joyita y tras operativos de requisas que siguen dejando al descubierto que los privados mantienen celulares y otras pertenencias que no están permitidas en las cárceles. Además de investigaciones a agentes policiales.