Los incendios forestales no dan tregua en Europa

Según el gobierno aragonés, los más de 600 bomberos desplegados lograron frenar el avance de las llamas "hacia los núcleos urbanos y salvaguardar (...) dos monasterios".

París, Francia/Las olas de calor excepcionales que se suceden en Europa desde la primavera boreal siguen provocando incendios forestales, que este sábado están causando estragos en varios países.

España: lucha contra el fuego en Aragón y Andalucía

Un incendio declarado el lunes en la región de Aragón, en el noreste del país, obligó a la evacuación de más de 1.000 personas de 18 localidades y "afecta ya a más de 15.000 hectáreas", indicó este sábado el gobierno regional.

Según el gobierno aragonés, los más de 600 bomberos desplegados lograron frenar el avance de las llamas "hacia los núcleos urbanos y salvaguardar (...) dos monasterios".

Desde Andalucía, donde un incendio devora desde hace ocho días bosques de pinos y de eucaliptos en la provincia de Huelva, obligando a la evacuación de más de 600 personas, llegaron noticias positivas.

El consejero de Emergencias, Antonio Sanz, afirmó que "entramos en el principio del fin de este incendio". "Por primera vez, (...) no ha avanzado durante toda la noche", añadió.

Más de 1.000 bomberos continúan desplegados en el "área afectada", que supera las 25.000 hectáreas. Esa cifra, precisaron las autoridades, se refiere al perímetro del incendio, y no a la superficie calcinada.

Francia: Se reactiva el incendio en el suroeste

El incendio forestal en las Landas, en el suroeste de Francia, volvió a propagarse al amanecer y ha quemado ya 1.580 hectáreas, pero las condiciones meteorológicas se anuncian más favorables este sábado, con temperaturas menos extremas y posibles lluvias por la noche.

"Hemos tenido reactivaciones relativamente importantes en el sur, cerca de Garein", un pueblo de unos 400 habitantes vecino de Luglon, la localidad de 350 habitantes cerca del punto donde se declaró el incendio el jueves por la tarde, precisó el prefecto Gilles Clavreul, en una rueda de prensa.

Se han producido un centenar de nuevas evacuaciones, "lo que eleva el total a 650" personas, pero "ninguna vivienda" ha resultado "afectada", añadió.

Disminuyó el avance del fuego respecto a la noche anterior y la superficie quemada pasó de 1.300 a 1.580 hectáreas. Entre el jueves en la noche y el viernes en la mañana casi se triplicó al pasar de 400 a 1.100 hectáreas.

Grecia: alerta máxima

Los bomberos siguen en estado de máxima alerta este sábado en Grecia, donde el riesgo de incendio continúa siendo muy elevado en varias regiones del país debido a los fuertes vientos.

Más de medio centenar de incendios agroforestales se han declarado en las últimas 24 horas, pero la mayoría han podido ser controlados rápidamente, según los bomberos.

Dos incendios de gran envergadura afectaron, sin embargo, el viernes por la tarde la zona de Finikas, en Creta, y la isla de Kos, frente a las costas turcas, lo que requirió la movilización de importantes medios.

Bélgica: 1.650 ha quemadas en un parque natural

Al menos 1.650 hectáreas fueron arrasadas por un incendio en un parque natural del este de Bélgica.

El fuego se declaró a mediodía del viernes en la zona de Fagnes, una gran zona boscosa cercana a Alemania, y se propagó rápidamente durante la noche.

Se han movilizado refuerzos de toda Bélgica, así como de Alemania.

Balcanes: controlan incendio en Croacia, sigue el fuego en Serbia

Un centenar de bomberos han combatido durante toda la noche un importante incendio forestal que se declaró el viernes en la isla de Dugi, frente a Zadar, en el centro del litoral croata, y que amenazaba un gran número de viviendas.

Lograron controlar este incendio de pinares y matorral tras el refuerzo, el sábado por la mañana, de dos hidroaviones Canadair, según indicaron las autoridades.

Otro gran incendio forestal, que también arrasó viñedos y olivares en la península de Peljesac, más al sur, fue controlado el viernes por la noche, tras una ardua batalla de 240 bomberos y tres Canadair a lo largo de todo el día.

También abrieron una investigación para determinar las causas de un violento incendio que devastó una zona residencial en la región de Omis (centro del litoral) la madrugada del viernes, y que dejó un muerto y una cuarentena de heridos, diez de ellos en estado grave.

Algunos habitantes denunciaron el "origen criminal" de este incendio, en el que se quemaron un gran número de casas y vehículos.

Otros países de los Balcanes también luchan contra las llamas, en particular Serbia, donde las autoridades contabilizaron el viernes por la noche 25 incendios forestales activos.

El más importante, que se extiende sobre 2.500 hectáreas, arrasa desde hace varios días la reserva natural de Deliblatska Pescara, a unos 50 kilómetros de Belgrado, donde están desplegados unos 300 bomberos, militares y miembros de diversos servicios, según el Gobierno.