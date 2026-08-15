Bernardo Meneses | Exdirector del Ifarhu se mantendrá en detención provisional por caso de peculado

La defensa de Meneses anunció apelación contra la decisión, la cual fue fijada el 2 de septiembre, a las 8:30 a.m., en el edificio Plaza Fortuna.

Ciudad de Panamá/El exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses, continuará bajo detención provisional mientras avanza la investigación por la presunta comisión de peculado doloso agravado, corrupción de servidores públicos y otros delitos contra la administración pública.

La decisión fue adoptada por el juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Mike Zúñiga Rodríguez, durante una audiencia de revisión de medidas cautelares. El juez consideró que la detención continúa siendo necesaria y proporcional, debido a que la defensa no presentó nuevos elementos que desvincularan al imputado de los hechos sustentados por el Ministerio Público.

Meneses enfrenta imputaciones por la presunta comisión de peculado doloso agravado, corrupción de servidores públicos y otros delitos relacionados con el manejo de fondos del Ifarhu.

El juzgador señaló que también se mantiene el riesgo procesal contemplado en el numeral 3 del artículo 227 del Código Procesal Penal, tomando en cuenta la naturaleza de los hechos investigados y la cantidad de delitos imputados.

Investigación por préstamos, becas y créditos

La investigación está relacionada con la concesión de préstamos, becas y créditos educativos financiados con recursos estatales y destinados a personas vulnerables y de escasos recursos.

Según lo expuesto durante la audiencia, estos beneficios pudieron concederse sin adoptar las medidas necesarias para garantizar que los fondos, especialmente aquellos entregados como créditos, cumplieran su finalidad de apoyar los estudios.

En representación del Ministerio Público participó la fiscal Azucena Aizpurúa, mientras que Meneses estuvo asistido por su abogado particular, Omar Jaén.

La defensa anunció una apelación contra la decisión. La audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial se celebrará el 2 de septiembre, a las 8:30 a.m., en el edificio Plaza Fortuna.

Cabe señalar que Meneses se encuentra detenido en la cárcel La Nueva Joya este 13 de noviembre de 2025.