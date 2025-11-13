Bernardo Meneses es trasladado a la cárcel La Nueva Joya

Ciudad de Panamá/Bernardo Meneses fue trasladado del Centro Penitenciario de Tinajitas hacia la cárcel La Nueva Joya este 13 de noviembre, informaron familiares del exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

De acuerdo con un comunicado emitido por los familiares, el operativo fue ordenado por el subdirector del Sistema Penitenciario, Fabián Camargo.

El comunicado señala que el traslado se llevó a cabo sin informar previamente a los abogados ni a los familiares de Meneses.

El comunicado añade que familiares del exfuncionario han reportado presiones y solicitudes para que renuncie a aspiraciones internas dentro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), un hecho que califican como ajeno al proceso penal, pero que coincide con el operativo ejecutado este jueves.

El Caso

El caso tiene su origen en una auditoría preliminar de la Contraloría General de la República, la cual detectó irregularidades en la administración de fondos públicos del Ifarhu durante el quinquenio 2019-2024, periodo en el que Meneses estuvo al frente de la institución.

Meneses tras ser denunciado por el contralor Ariel Flores por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Además, enfrenta otra investigación por supuestas anomalías en la entrega de auxilios económicos, uno de los programas más cuestionados durante su gestión.

Pese a su situación judicial, Meneses se postuló desde prisión a la segunda vicepresidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD), lo que ha generado reacciones encontradas tanto dentro del colectivo como en la opinión pública.