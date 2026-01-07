Detención provisional para dos hombres por robo agravado a local comercial en Las Mañanitas

Ciudad de Panamá, Panamá/El juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Fermín Bonilla, ordenó la medida cautelar personal de detención provisional contra dos ciudadanos de 19 y 21 años, imputados por la presunta comisión del delito contra el patrimonio económico en la modalidad de robo agravado, en perjuicio de un local comercial.

La decisión se adoptó durante una audiencia celebrada en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora, donde el juzgador, tras escuchar los argumentos de las partes, consideró que la detención provisional era necesaria y proporcional a la gravedad de los hechos. El juez fundamentó su resolución en la concurrencia de riesgos procesales, entre ellos el peligro de fuga, la posible afectación de los medios de prueba, el peligro para la comunidad por la naturaleza del delito y el riesgo para las víctimas.

Previamente, el tribunal admitió la formulación de imputación de cargos presentada por la fiscal Elizabeth Carreón. Los imputados estuvieron asistidos por un defensor técnico particular y por la licenciada Noemí Sánchez, del Instituto de la Defensa Pública.

Los hechos investigados se registraron el domingo 4 de enero, cuando se produjo un intento de robo a mano armada en un local comercial ubicado en la entrada de la barriada Los Nogales, en el corregimiento de Las Mañanitas. El incidente dejó como saldo una persona fallecida, un agente de la Policía Nacional herido y tres presuntos delincuentes aprehendidos.