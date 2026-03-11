Tribunal Superior confirma condena de 48 meses para la madre de ‘Chichi’ De Obarrio

El fallo ratifica la validación de un acuerdo de pena que establecía 24 meses de prisión por cada uno de los dos delitos por los que fue condenada.

El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales confirmó la sentencia que condena a 48 meses de prisión a Silvana Manzini de Obarrio, madre del exasesor presidencial Adolfo “Chichi” De Obarrio, por los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales en perjuicio del Estado.

La decisión de segunda instancia, confirmó la sentencia emitida previamente por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales.

El fallo ratifica la validación de un acuerdo de pena que establecía 24 meses de prisión por cada uno de los delitos, para un total de 48 meses por parte de la jueza Águeda Rentería, quien además le impuso la inhabilitación para ejercer funciones públicas por 48 meses, sanción que comenzará a regir después que se cumpla la pena principal.

En la resolución también se dispuso reconocer a la condenada el tiempo que Manzini de Obarrio permaneció detenida durante la fase de investigación, lo que será descontado del total de la pena impuesta. Asimismo, el tribunal ordenó levantar las medidas cautelares de reporte periódico e impedimento de salida del país que pesaban en su contra.