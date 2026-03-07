Operación Antidosis deja 20 condenados por microtráfico en Panamá Oeste

Las investigaciones, que incluyeron diligencias encubiertas y compras controladas, permitieron identificar puntos de venta de sustancias ilícitas en comunidades como El Lídice, Bejuco, Santa Cruz, Las Lajas, San José y Las Uvas.

Panamá Oeste/Un operativo contra el microtráfico de drogas en Panamá Oeste terminó con 21 personas aprehendidas y 20 condenadas tras audiencias de control realizadas por las autoridades judiciales.

La acción forma parte de la operación denominada Antidosis, ejecutada por la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público en los distritos de Capira, Chame y San Carlos.

Como resultado de la jornada judicial se dictaron condenas contra 20 ciudadanos vinculados a la venta de drogas. Entre las penas impuestas figuran sentencias de 94, 92, 90, 86, 84 y 60 meses de prisión, derivadas de las investigaciones realizadas por las autoridades.

Una ciudadana quedó bajo la medida cautelar de detención provisional mientras continúan las diligencias relacionadas con el caso.

Desde la Policía Nacional se explicó que la operación se desarrolló de forma conjunta con el Ministerio Público. "La operación denominada Antidosis se desarrolló por parte de la Policía Nacional de la mano del Ministerio Público, específicamente nuestra Dirección Nacional Antidroga en los distritos de Capira, Chame y San Carlos".

Durante el operativo se realizaron nueve diligencias de allanamiento que permitieron ubicar a los sospechosos y recopilar indicios relacionados con la investigación. "En dicha operación logramos realizar nueve diligencias de allanamiento y se mantienen más de 21 personas aprehendidas, todas masculinas, que serán puestas a orden de las autoridades competentes en próximas horas".

Las autoridades destacaron que este tipo de intervenciones tienen un impacto directo en la seguridad de las comunidades. "Este delito representa un alivio para las comunidades donde se desarrolló la operación, porque sabemos el daño que causa a todo el entorno de la comunidad".

Por su parte, el Ministerio Público informó que las investigaciones comenzaron meses antes mediante labores encubiertas para identificar las estructuras dedicadas al microtráfico en la zona.

"El Ministerio Público, a través de la Fiscalía especializada en delitos relacionados con drogas de Panamá Oeste en conjunto con la Dirección Nacional Antidrogas Seccional de Chame, inició para el mes de enero de 2026 una operación encubierta denominada Antidosis con diligencias de compras controladas".

Las diligencias permitieron ubicar sustancias ilícitas, dinero presuntamente vinculado al delito y otros elementos que forman parte de la investigación judicial.

Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de los operativos permanentes que se desarrollan en el país para combatir el microtráfico y reducir el impacto de estas actividades en barrios y comunidades de Panamá Oeste.