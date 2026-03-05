Exadministrador de contratos del MOP y testigo de la Fiscalía declara en juicio por peculado contra exministro Suárez

El juicio, en el que se debate una lesión patrimonial en perjuicio del MOP por más de $100 millones, continuará este viernes.

El juicio por presunto peculado relacionado con el denominado caso Patrimonio Histórico continuó en su tercer día de audiencia, con la declaración del exadministrador del contratos del MOP, con quien la Fiscalía Anticorrupción pactó un acuerdo de pena y colaboración eficaz y, posteriormente, subiera al estrado como testigo del Ministerio Público.

Esto, luego que se evacuara la presentación de los peritajes técnicos llevados por la Fiscalía, sobre los proyectos investigados en un proceso acumulado que, también incluye la ampliación y mejoras de la avenida Domingo Díaz.

La jornada inició con la presentación de los informes periciales que forman parte del conjunto de pruebas introducidas por el Ministerio Público para sustentar la posible lesión patrimonial al Estado en la ejecución de obras públicas, la cual, según la auditoría de la Contraloría General superá los $100 millones.

En su tercer día de juicio, los testigos ampliaron detalles en el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, sobre los análisis realizados a la documentación técnica y financiera relacionada con las obras.

Además, se presentó el testimonio de uno de los imputados en el proceso, con quien el Ministerio Público –antes del inicio de esta audiencia ordinaria– alcanzó un acuerdo de pena y colaboración eficaz, que incluyó su declaración ante el Tribunal.

Se trata del exadministrador de contratos del MOP, Jorge “Churro” Ruiz, para el periodo 2009-2014 quien se refirió a cómo el exministro, Federico José Suárez, le habría girado instrucciones sobre cómo debían manejarse los montos de los proyectos a ser licitados bajo los parámetros por mejor valor y con evaluación separada.

Para ello, Ruiz declaró que habría recibido un usb que contenía dichos valores, testimonio que fue desestimado por la defensa del exministro como un “bochinche” de la Fiscalía en este proceso.

Los imputados son, además de Suárez y el exfuncionario encargado de los contratos del MOP, Jorge Ruiz -pactó acuerdo de pena-, León Halphen, Gonzalo de la Rosa, Héctor Castillo, Juan Manuel Vásquez, Sergio Del Sour y María González.

Antes de finalizar la jornada, uno de los abogados de la defensa anunció el desistimiento de las tres pruebas que tenía previstas para presentar este jueves 5 de marzo, por lo que la presidenta del Tribunal determinó que, para mantener el cronograma de citas, previamente establecido, el acto de audiencia se retomará mañana viernes 6 de marzo, a partir de las 9:00 de la mañana.

De acuerdo con las acusaciones de la Fiscalía, producto de los proyectos investigados se generaron una lesión patrimonial en perjuicio del MOP que supera los $100 millones, basados en los informes de auditoría de la Contraloría. De estos $51,496,740 en sobrecostos en el caso de “Patrimonio histórico” y $47,388,002 en la obra “avenida Domingo Díaz”. Esta investigación nace del entramado de corrupción relacionado a la constructora brasileña Norberto Odebtecht, cuyo juicio finalizó el pasado viernes, 27 de febrero y se está a la espera de la decisión del Tribunal sobre las sentencias.

