Sala Tercera no admite demanda contra resoluciones que protegen Isla Escudo de Veraguas Degó

Ciudad de Panamá, Panamá/La Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de su Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, resolvió no admitir la demanda de nulidad presentada contra dos resoluciones relacionadas con la protección del Paisaje Protegido Isla Escudo de Veraguas Degó.

La acción judicial buscaba anular la Resolución DM-0417-2025, del 6 de octubre de 2025, mediante la cual se asignó la competencia administrativa y territorial sobre Isla Escudo de Veraguas Degó a la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en la provincia de Bocas del Toro.

Asimismo, la demanda iba dirigida contra la Resolución DM-0489-2025, del 29 de octubre de 2025, que ordenó el cierre temporal del área protegida Paisaje Protegido Isla Escudo de Veraguas Degó por razones de conservación ambiental y protección de especies endémicas y ecosistemas frágiles.

La decisión judicial está contenida en una resolución fechada el 7 de enero de 2026, en la que la Sala Tercera fundamenta su determinación en el incumplimiento de los requisitos esenciales de admisibilidad establecidos en la Ley N.° 135 de 1943.

Con esta determinación, se mantienen vigentes las disposiciones adoptadas por MiAmbiente respecto a la administración y medidas de conservación del área protegida.

