Nueva estrategia ambiental: Inadeh capacitará a guardaparques para proteger Isla Escudo de Veraguas–Degó

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) asumirá un papel determinante en la nueva estrategia diseñada para fortalecer la gestión del Paisaje Protegido Isla Escudo de Veraguas–Degó, considerado uno de los ecosistemas más sensibles y biodiversos del Caribe panameño.

La iniciativa es impulsada por el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, en coordinación con distintas entidades competentes, como parte de un esfuerzo interinstitucional orientado a reforzar la protección y conservación de esta área protegida.

El plan toma fuerza tras la aprobación de la Resolución No. DM-0039-2026, mediante la cual se crea un Grupo de Trabajo destinado a robustecer las acciones de resguardo en la zona. En ese contexto, el Inadeh se integra al Ministerio de Ambiente para capacitar a las nuevas unidades de guardaparques que estarán asignadas al área.

Los aspirantes a guardaparques serán seleccionados preferentemente de comunidades cercanas en Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe-Buglé. Antes de asumir funciones, deberán completar un programa formal de formación técnica, orientado a garantizar un desempeño profesional acorde con las exigencias del territorio.

El plan académico abarcará contenidos como manejo sostenible de recursos naturales, normativa ambiental, vigilancia territorial, conservación marino-costera y aplicación de protocolos de control.

La meta es disponer de personal con preparación técnica y operativa suficiente para custodiar un espacio de alto valor ecológico.

Además de fortalecer la conservación ambiental, la estrategia representa una oportunidad concreta de formación y empleo para comunidades donde el acceso al trabajo formal es limitado, integrando así la protección del patrimonio natural con el desarrollo social de la región.