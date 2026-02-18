Capturan a un hombre condenado a 10 años por violación agravada en la comarca Ngäbe-Buglé

Según el informe oficial, el ciudadano mantenía una sentencia ejecutoriada por delito contra la libertad e integridad sexual.

Un hombre de 35 años fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional en el corregimiento de Alto Culantro, en la Comarca Ngäbe-Buglé, tras mantener una condena vigente de 10 años de prisión por el delito de violación agravada.

La captura se concretó mediante una operación desarrollada en el sector, luego de labores de inteligencia y seguimiento vinculadas a una denuncia previamente interpuesta ante las autoridades competentes.

Tras su aprehensión, el hombre fue puesto a órdenes de las instancias judiciales correspondientes para los trámites de rigor y posteriormente será trasladado a un centro penitenciario, donde deberá cumplir la condena impuesta por la justicia.