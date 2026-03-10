Indian Wells 2026| Aryna Sabalenka abre la puerta hacia los cuartos de final del torneo

Estados Unidos/La bielorrusa Aryna Sabalenka se convirtió el martes en la primera clasificada a los cuartos de final de Indian Wells, en una jornada que dio inicio a la ronda de octavos y en la que Jannik Sinner enfrentaba a la joya brasileña João Fonseca.

- Sabalenka sigue su camino -

En la ruta hacia su primer título en este WTA 1000 en el desierto de California, Estados Unidos, la número uno del mundo y recientemente comprometida, Aryna Sabalenka, se deshizo fácilmente en octavos de final de la japonesa Naomi Osaka.

En el segundo choque entre ambas en el circuito de la WTA, la bielorrusa se impuso por 6-2 y 6-4 en una hora y veinte minutos de juego.

"Estoy contenta de haberle puesto tanta presión, de haber aportado variedad hoy en la pista", dijo Sabalenka.

"Mi saque funcionó bien", explicó la vencedora, que conectó ocho aces por cuatro de Osaka, a la que quebró en tres ocasiones.

Sabalenka, cuatro veces ganadora de torneos de Grand Slam, nunca pudo levantar el trofeo de Indian Wells. El año pasado dejó escapar el título frente a la adolescente rusa Mirra Andreeva y en 2023 también perdió la final, en esa ocasión ante la kazaja Elena Rybakina.

En cuartos de final, el jueves, la número uno jugará contra la ganadora del partido de este martes entre la canadiense Victoria Mboko, décima sembrada, y la estadounidense Amanda Anisimova, sexta preclasificada.

Por su parte, la australiana Talia Gibson sigue adelante con su torneo de ensueño.

Proveniente de la qualy, la joven 'aussie' de 21 años, en el lugar 112 de la WTA, venció contra todo pronóstico a la italiana y séptima favorita Jasmine Paolini por 7-5, 2-6, 6-1 en exactas dos horas de partido.

"Honestamente, me he quedado completamente sin palabras", dijo una exultante Gibson.

La australiana espera en cuartos de final por la vencedora del choque de esta noche entre la filipina Alexandra Eala, de 20 años, y la checa Linda Noskova, de 21.

- Fonseca se prueba ante Sinner -

En el duelo estelar de la jornada, la promesa carioca João Fonseca, de 19 años y 35 del ranking de la ATP, se enfrentaba en la cancha central al segundo mejor jugador del mundo, el italiano Jannik Sinner.

Fonseca viene de vencer, en una sólida actuación en sets corridos, al estadounidense Tommy Paul y se mostró esperanzado en su duelo ante Sinner.

"Los tenistas buscamos jugar contra los mejores, así que sí, será un placer, y espero poder conseguir la victoria", afirmó el brasileño, que intenta reencontrar el nivel que lo llevó a ser considerado la gran esperanza del tenis latinoamericano en 2025.

Sinner, por su lado, que nunca pudo ganar este torneo Masters 1000, venció en su anterior salida al canadiense Denis Shapovalov en dos sets.

El vencedor del juego entre Sinner y Fonseca se medirá por el pase a semifinales con el estadounidense Learner Tien, vigesimoquinto favorito, que se impuso al español Alejandro Davidovich Fokina por 4-6, 6-1 y 7-6 (7/4) luego de dos horas y ocho minutos de partido.

El francés Arthur Fils, en tanto, se convirtió en el primer clasificado a los cuartos masculino, donde chocará con el alemán Alexander Zverev, cuarto jugador del mundo.

Fils, de 21 años y 32 de la ATP, derrotó al canadiense Félix Auger-Aliassime, noveno del ránking, por 6-3 y 7-6 (11/9) en 1 hora 51 minutos de partido.

- Zverev se inscribe en cuartos -

Imperial con su servicio (91% de puntos ganados con el primer saque), Fils se llevó la primera manga en 39 minutos.

En la segunda, mucho más disputada, fueron al tie-break.

Auger-Aliassime se puso rápidamente 5/0 en ventaja en el tie-break y tuvo todo para llevar el partido a un tercer set. Fils reaccionó notablemente y salvó cinco bolas de set para terminar arrodillando al canadiense.

"Con un 5/0 en contra en el tie-break, me dirigía hacia mi box quejándome sin parar. Mi entrenador, Ivan Cinkus, intentaba decirme que siguiera concentrado... Una vocecita en mi cabeza me dijo que quizá tenía razón y que debía volver a concentrarme", relató Fils al término del partido.

Sascha Zverev, por su parte, no dio opciones al estadounidense Frances Tiafoe, vigesimoprimer sembrado, y lo derrotó por 6-3 y 6-4 en una hora y media de partido.