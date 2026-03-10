NBA noticias| Luka Doncic: estrella de los Lakers es multado por gesto en juego ante Knicks

El jugador esloveno se expresó de una forma que la liga consideró como poco profesional

Estados Unidos/El astro esloveno Luka Doncic, de Los Ángeles Lakers, fue multado con 50.000 dólares por un gesto "inapropiado y poco profesional" hacia un árbitro el domingo, durante la victoria sobre los New York Knicks, informó la NBA el martes.

Doncic consideró que al alero rival Mohamed Diawara se le debió marcar una falta ofensiva por carga en el tercer cuarto. En cambio, a Doncic, que fue derribado al suelo en la jugada, se le marcó falta por bloqueo.

Tendido de espaldas en el suelo, miró al árbitro más cercano y se frotó los dedos, aparentemente insinuando que el colegiado había sido sobornado.

La estrella eslovena ha tenido numerosos encontronazos con los árbitros esta temporada. Hasta el martes acumulaba 15 faltas técnicas, a una de una suspensión automática de un partido.

Con 18 partidos por jugar para el final de la temporada regular, los Lakers ocupan el quinto puesto de la Conferencia Oeste, con récord de 39 victorias y 25 derrotas. Doncic, LeBron James y compañía están de momento en zona de clasificación a los playoffs.

Rendimiento de Doncic

Estadísticas promedio por partido (2025-26)

Puntos: 32.8

32.8 Rebotes: 7.8

7.8 Asistencias: 8.6

8.6 Porcentaje de tiro de campo: ~47%

~47% Minutos por partido: ~35

~35 Robos: ~1.5

Estos números lo colocan entre los líderes de la liga, incluyendo:

1.º en puntos por partido

Top 3 en asistencias

Producción total aproximada

En alrededor de 40–42 partidos jugados en la temporada:

32.8 puntos / 7.8 rebotes / 8.6 asistencias por juego.

Impacto en los Lakers