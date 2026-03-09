Panameñas destacan en Campeonato Interclubes de Patinaje Artístico en Colombia

Tres integrantes del Club Panameño de Patinaje Artístico sobre Ruedas compitieron y obtuvieron buenos resultados en el país vecino.

Panamá/Las patinadoras panameñas Lía Carmona, Galit Pinzón y Camila García de Paredes, del Club Panameño de Patinaje Artístico sobre Ruedas (CLUPPART), tuvieron una destacada participación en el Campeonato Nacional Interclubes de Colombia 2026, realizado en Sabaneta, Antioquia, enfrentándose a atletas de algunos de los clubes más fuertes de ese país.

En la categoría Cadete Solo Dance Ladies, Lía Carmona se coronó campeona, obteniendo la medalla de oro con 86.46 puntos.

En la categoría Junior Solo Dance Ladies, Galit Pinzón logró la medalla de bronce con 107.11 puntos, mientras que Camila García de Paredes alcanzó el sexto lugar con 96.32 puntos.

En Junior Free Skating Ladies, Galit Pinzón finalizó en quinto lugar (90.28 puntos) y Camila García de Paredes en sexto lugar (89.11 puntos).

Las patinadoras estuvieron acompañadas durante la competencia por su entrenadora María Cecilia Fonseca, quien ha liderado su preparación técnica y deportiva.

Beneficios

El patinaje artístico ofrece muchos beneficios para los jóvenes, tanto físicos como mentales y sociales. Aquí te resumo los principales:

1. Beneficios físicos

Mejora el equilibrio y la coordinación: Los saltos, giros y movimientos ayudan a desarrollar control corporal.

Los saltos, giros y movimientos ayudan a desarrollar control corporal. Aumenta la fuerza muscular: Especialmente en piernas, abdomen y espalda.

Especialmente en piernas, abdomen y espalda. Mejora la flexibilidad: Las rutinas incluyen estiramientos y movimientos amplios.

Las rutinas incluyen estiramientos y movimientos amplios. Desarrolla resistencia cardiovascular: Es un ejercicio aeróbico intenso.

2. Beneficios mentales

Incrementa la concentración: Los jóvenes deben memorizar rutinas y mantener precisión en los movimientos.

Los jóvenes deben memorizar rutinas y mantener precisión en los movimientos. Fomenta la disciplina: Requiere práctica constante y perseverancia.

Requiere práctica constante y perseverancia. Mejora la autoestima: Superar retos y presentarse frente a un público aumenta la confianza.

3. Beneficios emocionales

Expresión artística: Permite expresar emociones a través de la música y el movimiento.

Permite expresar emociones a través de la música y el movimiento. Reduce el estrés: El ejercicio y la música ayudan a liberar tensión.

4. Beneficios sociales

Trabajo en equipo: En modalidades como patinaje sincronizado.

En modalidades como patinaje sincronizado. Desarrollo de amistades: Se entrena y compite con otros jóvenes con intereses similares.

Se entrena y compite con otros jóvenes con intereses similares. Aprender a manejar la competencia: Enseña a ganar y perder con respeto.

5. Desarrollo de habilidades personales

Responsabilidad

Organización del tiempo

Perseverancia ante los errores

El patinaje artístico combina deporte, arte y disciplina, lo que lo convierte en una actividad muy completa para el desarrollo integral de los jóvenes.

Nota de prensa