Clásico Mundial de Béísbol 2026| Jonathan Araúz y José Mayorga: pelotero y manager de Panamá reaccionan tras polémico incidente que protagonizaron

Araúz y Mayorga tuvieron un fuerte intercambio de palabras en el dugout del equipo panameño que derivó en empujones

Panamá/Jonathan Araúz y el manager José Mayorga fueron protagonistas de un incidente que trascendió tras la derrota de Panamá ante Colombia, que representó su eliminación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Transcurría la parte baja del noveno episodio de ese partido. Araúz iniciaba la entrada en la caja de bateo, hizo un contacto, corrió y detuvo su marcha al ver que no tenía posibilidades de quedar quieto en la primera base. Había un out en la pizarra y, pese a un hit de Rubén Tejada, se concretaron dos outs más y el juego terminó. Una vez finalizado el encuentro salieron a la luz pública unas imágenes en las que el pelotero discutió acaloradamente Mayorga en el dugout hasta llegar a los empujones. Miembros del cuerpo técnico de la selección panameña apartaron al jugador y el incidente no pasó a mayores.

Se desahoga

En declaraciones dadas a la cadena Espn, Araúz se limitó a hablar sobre la eliminación del conjunto panameño. En ellas manifestó que "no se tomaron las decisiones correctos" y al cuerpo técnico le faltó agresividad.

"Es muy triste lo que pasó, creo que no se tomaron las decisiones correctas", comentó el jugador. No fuimos los suficientemente agresivos, no se pidió ningún reto. No sirve de nada, que los jugadores demos el 100% si el cuerpo técnico no es agresivo".

Prefiere callar

Al ser interrogado en conferencia de prensa sobre el incidente, Mayorga manifestó que no haría comentarios al respecto.

El dirigente señaló que prefería dejar lo ocurrido en el punto donde quedó y evitó seguir hablando del tema.

Panamá culminó su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con marca de una victoria y tres derrotas. Su único triunfo fue ante Canadá, por pizarra de 4 carreras por 3, y sufrió sus descalabros ante Cuba ( 1 por 3), Puerto Rico (3 por 4 en 10 episodios) y Colombia (3 por 4).