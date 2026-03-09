Conape rinde homenaje a seis mujeres destacadas del periodismo; entre ellas Yenny Caballero de TVN Noticias

Este año el reconocimiento se realizó bajo el lema “Mujer resiliente y periodista destacada 2026”, con el objetivo de resaltar el papel de la mujer como profesional, madre y figura social.

Ciudad de Panamá/Seis comunicadoras sociales de prensa, radio y televisión fueron reconocidas por el Colegio Nacional de Periodistas (Conape) por su destacada trayectoria y el aporte que han realizado al desarrollo del periodismo y las relaciones públicas, tanto a nivel nacional como internacional.

Entre las homenajeadas se encuentra la periodista de TVN Noticias, Yenny Caballero, quien fue distinguida por sus años de trabajo y su trayectoria profesional dentro de TVN Media.

Caballero agradeció el reconocimiento y destacó el compromiso que implica ejercer el periodismo, especialmente para muchas mujeres que desempeñan esta labor diariamente.

“Valentía, entrega, le ponemos el alma y corazón a lo que hacemos todos los días. Hemos visto historias de personas que incluso con enfermedades muy fuertes están trabajando; creo que es una mezcla entre ser mujer y el profesionalismo”, expresó.

Por su parte, la periodista Adis Urieta también resaltó la importancia de reconocer el esfuerzo de las mujeres que se dedican a esta profesión.

“Celebro a todas las mujeres reconocidas y a todas las que están haciendo carreras y están estudiando periodismo”, manifestó.

Este año el reconocimiento se realizó bajo el lema “Mujer resiliente y periodista destacada 2026”, con el objetivo de resaltar el papel de la mujer como profesional, madre y figura social, valorando su desarrollo integral dentro de la sociedad.

El presidente de Conape, Lorenzo González, explicó que esta iniciativa busca destacar el trabajo de las comunicadoras y visibilizar su aporte dentro de esta profesión.

“Es una iniciativa que resalta la labor y permite conocer un poco sobre la trayectoria y el trabajo que realizan también en esta noble profesión”, señaló.

Desde TVN Noticias se extendió un agradecimiento al Colegio Nacional de Periodistas por reconocer la labor de Yenny Caballero, así como la de todas las profesionales homenajeadas, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.