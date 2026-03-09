Autoridades de Veraguas recomienda evitar quema de basura ante altas temperaturas

La ciudad de Santiago está experimentando temperaturas que alcanzan los 38 y 39 grados centígrados, con sensaciones térmicas que superan los 40 grados.

Veraguas/El Sistema Nacional de Protección Civil en la provincia de Veraguas recomienda a la población evitar la quema de basura y mantener patios y predios limpios para prevenir incendios espontáneos, ante las altas temperaturas que registra la región.

La ciudad de Santiago está experimentando temperaturas que alcanzan los 38 y 39 grados centígrados, con sensaciones térmicas que superan los 40 grados, condiciones que pueden provocar o generar focos de incendio en áreas secas.

Las autoridades enfatizaron que es importante no quemar basura, recoger los desechos adecuadamente y mantenerse resguardado, especialmente durante las horas de mayor exposición a los rayos ultravioleta.

La alerta se genera a partir del último informe del Cuerpo de Bomberos de la provincia de Veraguas. Solo durante el fin de semana se reportaron 19 incendios en potreros y áreas boscosas.

El informe correspondiente al mes de marzo da cuenta de 42 incendios registrados hasta el 8 de marzo. Para el lunes 9 de marzo, ya se había registrado el incendio número 43, lo que evidencia un incremento en este tipo de emergencias durante la temporada de calor.

Las recomendaciones de las autoridades incluyen mantener la vegetación cortada, eliminar materiales combustibles en predios y extremar precauciones con cualquier fuente de ignición, especialmente en zonas rurales y boscosas de la provincia.