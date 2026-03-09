Audiencias públicas definen proyectos para la capital con fondos del impuesto de bien inmueble

Durante la jornada se sometió a votación uno de los proyectos relacionados con la arborización de diferentes espacios de la ciudad capital.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá inició una serie de audiencias públicas para la presentación y discusión de proyectos que buscan ejecutarse en distintos corregimientos de la ciudad capital, utilizando recursos provenientes del impuesto de bien inmueble.

Las audiencias se realizan en el Teatro Gladys Vidal, ubicado en el Municipio de Panamá, y son organizadas por la Dirección de Participación Ciudadana y Transparencia, con el objetivo de que los residentes conozcan y opinen sobre las iniciativas que se planean desarrollar.

Durante la jornada se sometió a votación uno de los proyectos relacionados con la arborización de diferentes espacios de la ciudad capital. Para esta iniciativa se contempla una inversión de $27 millones de dólares, distribuidos en un periodo de tres años, es decir, $9 millones de dólares por año, provenientes de los fondos del impuesto de bien inmueble.

🔗Puedes leer: Alcaldía de Panamá anuncia audiencias públicas para presentar proyectos comunitarios

En total se desarrollarán seis audiencias públicas. Dos de ellas se realizaron este lunes, mientras que las restantes están programadas para el próximo 17 de marzo.

La directora de Participación Ciudadana del Municipio de Panamá, Sol de Obaldía, explicó que durante estas jornadas se estarán presentando varios proyectos orientados a mejorar los servicios y la infraestructura municipal.

“El día de hoy estaremos exponiendo el proyecto de áreas verdes, que es para el reemplazo de la empresa Trébol, y también estaremos presentando el proyecto de tecnología, donde se busca digitalizar los archivos de la alcaldía. Posteriormente tendremos otros proyectos; mañana también se estarán abordando iniciativas como el mejoramiento de piscinas, construcción de aceras y el fortalecimiento del sistema de videovigilancia”, indicó.

Por su parte, ciudadanos que participaron en las audiencias resaltaron la importancia de que este tipo de iniciativas se discutan públicamente. Walter Mayers, residente de la ciudad capital, señaló que la arborización debe realizarse con criterios técnicos adecuados.

Según explicó, en administraciones pasadas se cometieron errores al sembrar especies de árboles con raíces agresivas, lo que ha generado afectaciones en aceras y otras estructuras, además de no aportar al embellecimiento ni al bienestar de los ciudadanos.

Durante las audiencias también se abordó el proyecto de mejoras a estructuras municipales, para el cual se contempla una inversión aproximada de 35 millones de dólares, igualmente financiados con recursos del impuesto de bien inmueble.

Con información de Elizabeth González