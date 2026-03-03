Alcaldía de Panamá abre inscripciones para cursos gratuitos de danza en Parque Norte

Niñas en una clase de ballet, imágen con fines ilustrativos / Pixabay
Danna Durán - Periodista
03 de marzo 2026 - 16:11

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá, a través de la Dirección de Cultura y Turismo, en alianza con la Escuela de Danza Dance Elohim, anunció la apertura de inscripciones para cursos gratuitos de ballet, hip hop urbano y danza moderna.

La iniciativa se desarrollará en el Parque Norte, en horario de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., a partir del 7 de marzo, y estará dirigida a niños desde los 3 años en adelante que deseen potenciar sus talentos en el arte de la danza.

De acuerdo con los organizadores, el programa busca fomentar la formación artística desde edades tempranas, promoviendo la disciplina, la creatividad y el desarrollo físico a través de distintas expresiones del movimiento.

Las personas interesadas pueden realizar su inscripción llamando al 6694-0742, al 506-9940 de la Dirección de Cultura y Turismo, o acudiendo personalmente a las oficinas administrativas ubicadas en las instalaciones del Parque Norte.

Clases gratuitas de ballet, hip hop urbano y danza moderna ofrece la Alcaldía de Panamá
Clases gratuitas de ballet, hip hop urbano y danza moderna ofrece la Alcaldía de Panamá / Alcaldía de Panamá

