Minsa inaugura sala de estimulación temprana en Guararé

La nueva sala está orientada a potenciar las capacidades cognitivas, emocionales y sociales de niños y niñas desde sus primeros meses de vida.

El Ministerio de Salud (Minsa), con el respaldo del Despacho de la Primera Dama, inauguró la Sala de Estimulación Temprana del Centro de Salud Carlos J. Ugalde, en el distrito de Guararé, como parte de su estrategia para fortalecer el desarrollo integral de la primera infancia y consolidar un modelo de atención preventiva en el sistema público.

La nueva sala está orientada a potenciar las capacidades cognitivas, emocionales y sociales de niños y niñas desde sus primeros meses de vida. La estimulación temprana forma parte de los Controles de Crecimiento y Desarrollo que ejecuta el Minsa a nivel nacional, un esquema que va más allá del monitoreo de peso y talla, incorporando la evaluación del desarrollo neurológico y conductual.

Durante el acto de inauguración, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, resaltó la importancia de priorizar esta etapa de la vida.

“Los primeros mil días marcan la trayectoria de una persona. La evidencia confirma que invertir en Primera Infancia mejora el rendimiento escolar, la salud mental, la productividad y reduce inequidades a largo plazo”, afirmó.

🔗También puedes leer: Ministerio de Salud ordena retiro de bálsamo desmaquillante

Las autoridades explicaron que estos espacios permiten identificar de forma oportuna posibles retrasos en el desarrollo, facilitando intervenciones tempranas con personal capacitado y en un entorno adecuado. El objetivo es asegurar que cada niño y niña alcance su máximo potencial desde los primeros años.

El trabajo articulado con el Despacho de la Primera Dama refuerza la infraestructura sanitaria y el enfoque preventivo impulsado por la Dirección General de Salud Pública, centrado en el bienestar desde el inicio de la vida.

“El compromiso es claro: promover el desarrollo desde la primera infancia. En Panamá, proteger a la niñez no es un discurso, es política pública”, subrayó Boyd.

Como parte de la actividad, también se entregaron canastillas a mujeres embarazadas que reciben atención en esta instalación de salud, como apoyo complementario a los controles prenatales.