José Francisco Molina| Honduras deposita su confianza en el técnico español

La selección catracha pone en marcha su proceso cuyo objetivo es su clasificación al Mundial 2030

Honduras/El nuevo seleccionador de Honduras, el español José Francisco Molina, manifestó este martes durante su presentación en el cargo que su principal objetivo es llevar nuevamente al equipo catracho al Mundial, después de tres intentos consecutivos fallidos.

Molina, de 55 años, sustituye al colombiano Reinaldo Rueda, que no pudo clasificar a Honduras al Mundial de Norteamérica 2026, lo que produjo desazón en la hinchada local, que aspiraba a ver a su selección en su cuarta Copa del Mundo.

Honduras no pudo obtener el boleto mundialista pese a la ampliación de cupos para la Concacaf y a que México, Estados Unidos y Canadá no disputaron la eliminatoria por ser anfitriones del torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

"Por supuesto, el objetivo será la clasificación para el Mundial 2030", aunque por el camino tendremos que "competir" e "intentar ganar" en otras competiciones, señaló Molina en conferencia de prensa.

"Queda mucho tiempo, mucho trabajo por hacer", añadió. "Confiamos que nos pueda llevar a ese Mundial y que el pueblo hondureño se vuelva a sentir orgulloso y pueda disfrutar de estar en esa competición".

Honduras participó en los Mundiales de España 1982, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En ninguno de ellos pasó de la fase de grupos.

Molina aseguró que su proyecto es "a largo plazo" y por tanto buscará renovar "sin prisa, pero sin pausa" un equipo donde los veteranos pueden ayudar a los jóvenes a progresar.

"Todo el mundo que quiera, sobre todo, que trabaje, que tenga la ilusión y el compromiso va a tener cabida", indicó.

El exinternacional español, que ya ha empezado a ver videos de la selección hondureña, hará su debut en el banquillo el 31 de marzo, cuando la H enfrente a Perú en un amistoso que se celebrará en España.

Sobre el tipo de juego, Molina afirmó que buscará un equipo que domine y sea agresivo tanto en ataque como en defensa.

"Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que la afición esté orgullosa y disfrute con su selección", añadió el exarquero del Atlético de Madrid.

