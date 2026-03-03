Panamá corona a sus nuevas promesas del ajedrez en Campeonato Nacional por Categorías Impares 2026

Panamá/El ajedrez panameño vivió una verdadera fiesta, con una participación masiva de 228 jóvenes ajedrecistas, en el Campeonato Nacional por Categorías Impares 2026, el evento juvenil más esperado y concurrido del calendario.

El Centro de Combate de la Ciudad Deportiva Irving Saladino se convirtió en el centro de la estrategia y el talento, donde niños y jóvenes compitieron en 12 categorías que abarcaron edades desde los 5 hasta los 17 años. La convocatoria fue masiva, contando con representantes de las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Veraguas, Coclé, Colón y Bocas del Toro, demostrando el crecimiento de esta disciplina.

En la categoría Sub-17, el alto nivel fue notable, dejando a Samir Camargo en el primer lugar, escoltado por Yavier Pérez y Reinaldo Cruz. Por su parte, en la rama femenina, las máximas honras fueron para Marianela Cruz, seguida de Alessia Avendaño y Fátima Méndez. La categoría Sub-15 mostró una competencia reñida dominada por Manuel Cueto, Juan Raúl Montúfar e Ian Simpson, mientras que en las damas sobresalieron Keytleen Chavarría, Danna Arévalo y Lily García. En el grupo de Sub-13, el joven Andrés Navarro se alzó con la victoria, seguido por Emmanuel Roa y Giuseppe Antinori; en la rama femenina, el podio lo integraron Analía Badillo, Victoria Quiroz y Gabriela Atencio.

El semillero de las categorías menores también brindó grandes emociones. En la Sub-11, Jorge Cuevas obtuvo el primer puesto, escoltado por Dominick Jarrin y Jeremy Cho, mientras que Anastasia Ortega, Allegra Castrellón e Isabella Pedreros dominaron en la femenina. En la Sub-09, Emmanuel Cornejo se llevó el triunfo sobre Justo Cebrián y Eitan De Gracia, con Valentina Quiroz, Lía Miranda y Elizabeth Palacio destacando entre las niñas. Finalmente, en la categoría Sub-07, José Martín Batista se coronó ganador, seguido por Jonathan Gaitán y Antonio Cedeño, mientras que Mila Tejada, Samara Cornejo y Diana Jaén brillaron en la división femenina.

Luis Esquivel Gólcher, presidente de la Federación Panameña de Ajedrez (FPA), destacó la importancia de este encuentro para elevar el nivel competitivo nacional, subrayando que este torneo no solo busca coronar campeones, sino fomentar la disciplina y el pensamiento estratégico en las nuevas generaciones.

Beneficios del ajedrez

El ajedrez tiene muchísimos beneficios para niños y adolescentes, tanto a nivel académico como personal y emocional. Te los resumo de forma clara:

Desarrollo cognitivo

Mejora la concentración y la atención : una partida exige foco sostenido.

: una partida exige foco sostenido. Fortalece la memoria (visual y lógica).

(visual y lógica). Estimula el pensamiento lógico y matemático .

. Desarrolla la capacidad de análisis y planificación (pensar varios pasos adelante).

(pensar varios pasos adelante). Fomenta la creatividad, al buscar soluciones nuevas a los problemas del tablero.

Impacto en el aprendizaje

Ayuda a mejorar el rendimiento escolar , especialmente en matemáticas y lectura.

, especialmente en matemáticas y lectura. Enseña a resolver problemas de forma estructurada .

. Refuerza hábitos de estudio como la paciencia y la constancia.

Desarrollo emocional y social

Enseña a tomar decisiones y asumir consecuencias .

. Trabaja la tolerancia a la frustración (ganar y perder).

(ganar y perder). Fomenta el autocontrol y la disciplina .

. Refuerza la autoestima , especialmente cuando el niño progresa.

, especialmente cuando el niño progresa. Promueve valores como el respeto, la honestidad y el juego limpio.

Habilidades sociales

Favorece la socialización en clubes, escuelas y torneos.

en clubes, escuelas y torneos. Enseña a respetar turnos y normas .

. Ayuda a comunicarse y competir de manera sana.

Beneficios a largo plazo

Forma jóvenes más reflexivos, pacientes y estratégicos .

. Reduce el uso excesivo de pantallas con una actividad intelectual saludable.

Puede convertirse en una afición de por vida o incluso en una carrera deportiva.

