Clima en Panamá: Advierten alto índice de radiación UV y oleaje de hasta 2 metros en el Pacífico

Se mantienen avisos de vigilancia por alta sensación térmica y por mar de fondo.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá informó que para esta jornada del sábado 4 de abril se prevé un ambiente generalmente estable en la vertiente del Pacífico, con predominio de cielos despejados desde la mañana hasta inicios de la tarde, acompañado de una marcada incidencia de radiación ultravioleta.

No obstante, durante la tarde podrían registrarse chubascos aislados en el occidente de Chiriquí, mientras que en el resto de la vertiente se mantendrán condiciones mayormente despejadas. Para la noche no se anticipan eventos significativos.

En la vertiente del Caribe, durante la mañana se esperan precipitaciones ocasionales hacia el occidente, las cuales tenderán a disminuir de forma progresiva, dando paso a un periodo más seco en horas de la tarde. Sin embargo, hacia la noche podrían presentarse nuevamente algunos chubascos aislados en sectores del occidente.

En cuanto a las temperaturas, se estiman máximas entre los 29 °C y 37 °C, con posibilidad de valores ligeramente más elevados en zonas de menor altitud.

A nivel nacional dominarán vientos del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 35 km/h. De forma ocasional, podrían registrarse incursiones breves de viento del sur hacia el occidente del país.

Sobre las condiciones marítimas, se mantiene un nivel de advertencia en todo el Pacífico debido al comportamiento del oleaje, cuya altura y periodicidad podrían favorecer incrementos de hasta 2.00 metros en algunos sectores. En el Caribe, se estiman olas alrededor de 1.60 metros, con condiciones generalmente favorables, aunque no se descartan aumentos puntuales y de corta duración.

Se mantienen avisos de vigilancia por alta sensación térmica y por mar de fondo en el Pacífico.

El Imhpa también advirtió sobre niveles significativos de radiación ultravioleta, ubicados en rangos de muy alto a extremo, con un índice UV estimado entre 10 y 12.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población seguir las orientaciones y normas emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil.

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