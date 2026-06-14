Mundial 2026 calendario Arabia Saudita vs Uruguay | Dónde y cuándo ver gratis este partido del Grupo H

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | El Grupo H del Mundial 2026 tiene uno de sus duelos más atractivos de la jornada este lunes.

Panamá/El partido inicia a las 5:00 p.m. y en Panamá podrás seguirlo por distintas plataformas.

Dónde ver el partido

El juego se podrá ver de forma gratuita por televisión abierta a través de TVMAX. Para quienes prefieran la transmisión en línea, estará disponible en el streamer TVN Pass. Y para los que disfrutan del fútbol por las ondas, la narración llegará por TVN Radio 96.5 FM.

Arabia Saudita: la ilusión de repetir la hazaña

Los 'Halcones Verdes' llegan a este Mundial con la esperanza de revivir la magia del pasado. En Qatar 2022, protagonizaron uno de los golpes más grandes de la historia al vencer 2-1 a la Argentina de Lionel Messi en la fase de grupos. Ahora, instalados en la misma sede donde disputaron su único mundial exitoso —Estados Unidos 1994, cuando llegaron a octavos de final— buscan repetir la sorpresa ante otro rival sudamericano. Sin embargo, el camino al torneo fue turbulento: llegaron con un nuevo técnico, el griego Georgios Donis, designado apenas dos meses antes del debut, y su única victoria en 2026 fue ante Puerto Rico. Su máximo referente ofensivo es Firas Al-Buraikan, aunque el delantero llega sin gol en sus últimos seis partidos internacionales.

Uruguay: sin Cavani ni Suárez, con Bielsa al mando

La 'Celeste' afronta este torneo en una situación inédita: por primera vez desde 2002, disputará un Mundial sin Edinson Cavani ni Luis Suárez, sus dos máximos goleadores históricos. El técnico Marcelo Bielsa tampoco convocó a ningún jugador que milite en el fútbol doméstico, una decisión histórica sin precedentes en Uruguay. El equipo arrancó las Eliminatorias CONMEBOL de forma brillante, con victorias ante Brasil y Argentina, pero se apagó en el tramo final perdiendo puntos en nueve de los últimos doce partidos. La referencia ofensiva es Darwin Núñez, quien aportó cinco goles y dos asistencias en la clasificación, con tres de esos tantos llegando después del minuto 70. La gran baja es Ronald Araújo, quien viajó a Barcelona para recibir tratamiento médico y es duda para este compromiso.

El historial habla de paridad

El único antecedente mundialista entre ambas selecciones data del Mundial Rusia 2018, cuando Uruguay se impuso 1-0 en la fase de grupos. En el balance general, el historial está igualado con una victoria para cada lado y un empate, lo que augura un duelo muy disputado.

No te pierdas este partidazo desde las 5:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass o TVN Radio 96.5 FM. ¡El fútbol del mundo está en casa!