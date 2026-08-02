Festividades de Santiago Apóstol culminan con el tradicional desfile de carretas

Como parte de las fiestas patronales de Santiago, se llevó a cabo el festival folclórico, destacando un tradicional paseo de carretas en medio de la celebración. El objetivo central de esta actividad es rescatar, preservar y transmitir las costumbres y tradiciones del pueblo, ofreciendo una vitrina especial para que los asistentes puedan lucir sus polleras en un ambiente festivo.

En la jornada participaron delegaciones de distintas áreas, como la de Río de Jesús, que presentó representaciones típicas como la guía de yegua y la tortuga, mostrando su orgullo y compromiso por mantener vivo el folclore. La actividad se desarrolló en una tarde soleada y contó con el respaldo de la comunidad local.

Este paseo de carretas marcó el cierre de las actividades culturales de las fiestas patronales de la ciudad de Santiago, consolidándose como un espacio clave para la difusión de la identidad cultural y folclórica de la región.