Hombre es asesinado a tiros a plena luz del día en la avenida Central de Colón
De acuerdo con información preliminar, la víctima caminaba por el área cuando fue interceptada por un sujeto armado, quien sin mediar palabras le disparó en múltiples ocasiones, para luego darse a la fuga. Tras el ataque, el hombre fue auxiliado por unidades de la Policía Nacional y trasladado en una patrulla al cuarto de urgencias del Hospital Manuel Amador Guerrero. Sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, ingresó sin signos vitales, confirmándose su fallecimiento poco después.