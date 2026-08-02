De acuerdo con información preliminar, la víctima caminaba por el área cuando fue interceptada por un sujeto armado, quien sin mediar palabras le disparó en múltiples ocasiones, para luego darse a la fuga. Tras el ataque, el hombre fue auxiliado por unidades de la Policía Nacional y trasladado en una patrulla al cuarto de urgencias del Hospital Manuel Amador Guerrero. Sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, ingresó sin signos vitales, confirmándose su fallecimiento poco después.