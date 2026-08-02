Violencia e inseguridad están apagando la vida nocturna de la ciudad de Cólon

La vida nocturna en la ciudad de Colón parece haber desaparecido casi por completo. Lo que en décadas pasadas fue un bullicioso centro de hoteles, música en vivo y restaurantes repletos de visitantes, hoy presenta un panorama desolado al caer la tarde. Las calles, que antes eran un punto de encuentro, lucen vacías y el declive es evidente, contrastando fuertemente con la época en que la ciudad era conocida como "la tacita de oro".

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El principal factor señalado por los residentes para explicar esta transformación es la inseguridad. Los habitantes denuncian que las calles carecen de iluminación adecuada y que el vandalismo se ha apoderado de los barrios y espacios públicos. Esta situación ha llevado a que, después de las 6:00 p.m., sea casi imposible encontrar servicios básicos abiertos, como farmacias o restaurantes de comida rápida, y muchos comerciantes se ven obligados a cerrar sus negocios pasadas las 9:00 p. m.

La crisis económica y social ha golpeado duramente el comercio local. Establecimientos emblemáticos de entretenimiento, como las discotecas, que antes congregaban a multitudes los fines de semana, han cerrado definitivamente sus puertas. Además, la falta de oportunidades laborales ha provocado que muchos colonenses tengan que emigrar a la ciudad de Panamá para buscar mejorar su situación económica, lo que contribuye al vacío poblacional y comercial que se siente en el casco urbano.

Este presente contrasta radicalmente con el esplendor pasado, cuando Colón era conocida también como "la cuna de campeones" y atraía a visitantes del interior del país, especialmente de las provincias centrales, para disfrutar de los eventos boxísticos que se realizaban cada fin de semana. Hoy, ante el abandono y la falta de acción gubernamental, los ciudadanos y comerciantes piden urgentemente la recuperación de los espacios públicos y el fortalecimiento de la seguridad para intentar revertir el deterioro.