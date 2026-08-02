Reabren vía a Bocas del Toro y autoridades piden extremar medidas ante riesgo de nuevos deslizamientos

No fue sino hasta las 6:00 de la tarde cuando los equipos lograron habilitar un carril de forma parcial, permitiendo el paso controlado de vehículos.

Cerca de las 11:00 de la mañana de este sábado, un fuerte deslizamiento de tierra en el sector de Willie Masu interrumpió el tránsito en la carretera que une a la provincia de Bocas del Toro con el resto del territorio nacional. El alud, que arrastró toneladas de material, afectó ambos carriles y mantuvo aislada a la provincia durante aproximadamente siete horas.

Te puede interesar: Deslizamiento de tierra en Chiriquí Grande mantiene incomunicada a Bocas del Toro con el resto del país

Decenas de conductores y pasajeros quedaron atrapados en la vía, a la espera de que las cuadrillas de emergencia lograran despejar el tramo. Entre ellos, un testigo que viajaba en un vehículo particular relató con alivio la magnitud del suceso: "dices, por segundo no me ha pillado. Al final es un poco de paciencia y ya está, que se solucione y podamos pasar”.

Ante la emergencia, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) movilizó maquinaria pesada para la remoción del derrumbe, mientras que la Policía Nacional, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Benemérito Cuerpo de Bomberos brindaron apoyo a los varados, distribuyendo agua y asistencia durante las largas horas de espera.

No fue sino hasta las 6:00 de la tarde cuando los equipos lograron habilitar un carril de forma parcial, permitiendo el paso controlado de vehículos y restableciendo la conectividad, aunque de manera limitada, en esta importante ruta.

Las autoridades aprovecharon para recordar a la población extremar precauciones en zonas propensas a deslizamientos, especialmente durante temporadas de lluvias. “Si hay mal tiempo, evita cruzar calles anegadas, quebradas o crecidas. Es muy importante mantenerse vigilante a los avisos a través del IMHPA y el Sinaproc”, señalaron los voceros oficiales.