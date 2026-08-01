Deslizamiento de tierra en Chiriquí Grande mantiene incomunicada a Bocas del Toro con el resto del país

La situación ha dejado a cientos de conductores y pasajeros varados por más de siete horas, sin poder avanzar en ninguno de los dos sentidos.

Un deslizamiento de tierra ocurrido alrededor de las 11:00 de la mañana de este sábado en el sector de Willie Mazu, distrito de Chiriquí Grande, mantiene completamente interrumpido el tránsito en la vía que comunica con la provincia de Bocas del Toro. La situación ha dejado a cientos de conductores y pasajeros varados por más de siete horas, sin poder avanzar en ninguno de los dos sentidos.

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El derrumbe afectó parte de la carretera, lo que obligó a las autoridades a cerrar la vía de forma preventiva. En el lugar se han formado largas filas de vehículos. Muchos viajeros que se dirigían hacia Bocas del Toro, así como quienes intentaban salir de esa provincia hacia el resto del país, permanecen a la expectativa, algunos dentro de sus automóviles y otros a un costado de la carretera.

En el sitio trabajan equipos del Ministerio de Obras Públicas con maquinaria pesada, junto a personal del Cuerpo de Bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil y la Policía Nacional. Las labores se centran en la remoción del material derrumbado, aunque se desarrollan con extrema precaución debido a que el terreno continúa saturado, lo que aumenta el riesgo de nuevos desprendimientos.

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Aunque en los últimos minutos no se han registrado lluvias, las autoridades reportan que está empezando a caer agua nuevamente, lo que podría complicar las labores. El Sistema Nacional de Protección Civil reiteró el llamado a los conductores y a las personas que se encuentran en el área a extremar las medidas de precaución y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

Las autoridades indicaron que los trabajos continuarán de manera ininterrumpida para restablecer el tránsito lo antes posible, aunque por ahora no hay una hora estimada para la reapertura de la vía. Mientras tanto, piden paciencia a los afectados mientras se desarrollan las maniobras de limpieza y estabilización del terreno.