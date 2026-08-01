San Miguelito celebró sus 56 años de fundación con un vistoso desfile lleno de música, cultura y tradición

El distrito de San Miguelito fue creado mediante la Ley 8 del 30 de enero de 1970 , aunque su aniversario se conmemora el 1 de agosto , fecha en la que comenzó formalmente su funcionamiento administrativo.

San Miguelito celebró este sábado 1 de agosto el 56 aniversario de su fundación con un vistoso desfile que reunió a cientos de residentes y visitantes a lo largo de la vía principal del distrito. La actividad contó con la participación de más de 40 bandas estudiantiles e independientes, además de delegaciones folclóricas como los tradicionales Diablitos, en una jornada que destacó la identidad y el orgullo de una de las regiones con mayor población del país.

El desfile inició en la vía Circunvalación y recorrió la principal arteria hasta la entrada de Paraíso, donde se instaló la tarima oficial con la presencia de autoridades locales, entre ellas la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, diputados y representantes comunitarios.

Durante la celebración, la alcaldesa expresó su satisfacción por representar al distrito y aseguró que continuará impulsando iniciativas para su desarrollo. "Todo lo que resalta nuestro territorio me hace muy orgullosa poder representarlo y seguir trabajando por su evolución y su transformación", manifestó.

Los asistentes también resaltaron la organización del evento y el ambiente familiar que predominó durante el recorrido.

"Muy hermoso el desfile, muy bien organizado", comentó uno de los visitantes, quien destacó además la presentación de las bandas musicales y el entusiasmo de los participantes.

El distrito de San Miguelito fue creado mediante la Ley 8 del 30 de enero de 1970, aunque su aniversario se conmemora el 1 de agosto, fecha en la que comenzó formalmente su funcionamiento administrativo.

Su creación respondió al acelerado crecimiento urbano que experimentó el área durante las décadas de 1950 y 1960, cuando miles de familias migraron desde el interior del país hacia la periferia de la ciudad de Panamá en busca de oportunidades de empleo y mejores condiciones de vida.

Antes de convertirse en distrito, San Miguelito formaba parte del distrito de Panamá, pero el rápido aumento de su población hizo necesaria una administración propia para atender las necesidades de sus comunidades.

Durante varios años fue conocido como el "Distrito Especial de San Miguelito", debido al régimen administrativo con el que fue creado para enfrentar los desafíos derivados de su acelerada expansión urbana. Con el paso del tiempo, esa denominación desapareció y quedó establecido simplemente como distrito de San Miguelito, integrado actualmente por nueve corregimientos.

Hoy, San Miguelito es el segundo distrito más poblado de Panamá, con cientos de miles de habitantes distribuidos en sus nueve corregimientos como Belisario Frías, Amelia Denis de Icaza, Victoriano Lorenzo, Omar Torrijos, José Domingo Espinar, Mateo Iturralde, Rufina Alfaro, Belisario Porras y Arnulfo Arias. Sin embargo, ese crecimiento también ha traído importantes retos para las autoridades.

Entre los principales desafíos destacan:

La recolección de basura , una de las principales quejas de los residentes debido a la acumulación de desechos en algunos sectores.

, una de las principales quejas de los residentes debido a la acumulación de desechos en algunos sectores. La inseguridad ciudadana , marcada por robos, homicidios y delitos que afectan distintas comunidades.

, marcada por robos, homicidios y delitos que afectan distintas comunidades. La violencia entre pandillas , problemática que durante años ha impactado a jóvenes y familias del distrito y que continúa siendo una prioridad para los estamentos de seguridad.

, problemática que durante años ha impactado a jóvenes y familias del distrito y que continúa siendo una prioridad para los estamentos de seguridad. La planificación urbana , el mejoramiento de calles, aceras, espacios públicos y servicios básicos en comunidades con alta densidad poblacional.

, el mejoramiento de calles, aceras, espacios públicos y servicios básicos en comunidades con alta densidad poblacional. La generación de empleo y oportunidades para los jóvenes, considerados factores clave para reducir la exclusión social y prevenir la violencia.

Pese a estas dificultades, San Miguelito también se ha consolidado como un importante centro comercial, educativo y de servicios, además de ser cuna de destacados deportistas, artistas, profesionales y líderes comunitarios.

La celebración del 56 aniversario de San Miguelito reunió a familias completas que salieron a las calles para disfrutar de las presentaciones musicales y del desfile de bandas estudiantiles e independientes, en una jornada que puso de relieve el sentido de pertenencia de sus habitantes.

Mientras avanzaban las delegaciones por las principales avenidas, los asistentes coincidieron en que la fecha representa una oportunidad para reconocer la historia del distrito, valorar el esfuerzo de su gente y reflexionar sobre los desafíos que aún enfrenta para mejorar la calidad de vida de sus residentes.