Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026| Panamá suma su medalla 10 con Yorlenis Morán

Morán le da también a Panamá su primera presea en la lucha de la cita centroamericana y caribeña.

Panamá/La gladiadora Yorlenis Morán firmó este combate histórico al adjudicarse la medalla de bronce en los 50 kg de la lucha olímpica, entregándole a la disciplina su primer metal en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El camino de Morán hacia el podio no estuvo exento de dramatismo. Tras caer por un apretado marcador de 3-4 en los cuartos de final ante la mexicana Mercedes Castillo, la gladiadora istmeña se reestructuró para disputar el repechaje con garra y determinación.

En el duelo decisivo por la presea bronceada, la panameña demostró un dominio absoluto sobre el tapiz al vencer con un contundente 4-0 a la nicaragüense Ariana Rodríguez, asegurando así su lugar en la historia de la justa regional.

Con esta actuación, el Team Panamá alcanza la cifra redonda de diez medallas en el medallero general. Esas preseas se dividen en dos de oro, cinco de plata y tres de bronce.

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