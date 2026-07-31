Juegos Centroamericanos y del Caribe | Panamá jugará por la medalla de bronce en baloncesto femenino

Panamá/En un encuentro no apto para cardíacos disputado en la Arena Banreservas, la selección de México logró imponerse 59-56 a su similar de Panamá, asegurando su pase a la gran final del baloncesto femenino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El duelo, celebrado este 31 de julio, mantuvo a la afición al filo de sus asientos debido a la paridad mostrada por ambos quintetos durante los 40 minutos de acción.

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Desde el pitazo inicial, el partido fue una batalla de estrategias. México logró tomar una ligera ventaja en la primera mitad, cerrando el primer cuarto 15-14 y el segundo 13-11, para irse al descanso con una diferencia de apenas tres puntos. El punto de inflexión ocurrió en el tercer periodo, donde las mexicanas desplegaron su mejor juego ofensivo anotando 21 puntos frente a los 17 de las panameñas, lo que a la postre fue determinante para el resultado final.

A pesar de la derrota, el equipo de Panamá mostró una entrega notable, liderada por una actuación estelar de Lya González, quien fue la máxima anotadora del encuentro con 22 puntos. Las canaleras dominaron los rebotes con un total de 43 capturas frente a las 34 de sus rivales. Sin embargo, el talón de Aquiles para el conjunto istmeño fueron las 26 pérdidas de balón, que permitieron a México mantener el control en los momentos críticos.

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Las figuras destacadas del encuentro por bando fueron:

Líderes de Panamá: Además de los 22 puntos de Lya González (quien encestó dos triples), sobresalieron Sofía Ponce con 11 unidades y Ana Villareal con 8 puntos . María De Gracia también aportó 6 tantos a la causa panameña.

Además de los de (quien encestó dos triples), sobresalieron con y con . también aportó a la causa panameña. Líderes de México: Stephanie Hernández encabezó a su equipo con 13 puntos, seguida por Ana Zesati y Miranda Henry, quienes aportaron 9 unidades cada una. Ariadna Vidales fue vital en la distribución con 6 asistencias.

Con este resultado, México avanza a la disputa por la medalla de oro, mientras que la delegación de Panamá tendrá que asimilar rápidamente este golpe para luchar por la presea de bronce. La organización de Santo Domingo 2026, bajo el amparo de Centro Caribe Sports, continúa brindando una experiencia de alto nivel competitivo en esta vigésima quinta edición de los juegos regionales.

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