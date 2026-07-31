Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 | Así está el medallero en Santo Domingo

Panamá/En una exhibición de poderío deportivo sin precedentes, la delegación de México se ha consolidado en la cima del medallero general de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Con una cosecha impresionante que ya supera las doscientas preseas, los atletas mexicanos han marcado una distancia considerable respecto a sus perseguidores más cercanos en esta justa regional organizada por Centro Caribe Sports.

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Al cierre de la jornada de este 31 de julio, México lidera la tabla con un total de 201 medallas, desglosadas en 88 de oro, 64 de plata y 49 de bronce. La delegación azteca ha mostrado un dominio integral en diversas disciplinas, reafirmando su estatus como la potencia dominante de la región en la vigésima quinta edición de estos juegos.

Por su parte, Colombia se mantiene firme en la segunda posición con una actuación destacada de sus atletas, quienes han logrado sumar 138 medallas en total, incluyendo 50 metales dorados, 56 de plata y 32 de bronce. El podio lo completa Cuba, que con 19 medallas de oro y un total de 66 preseas, libra una batalla cerrada por la eficiencia ante naciones con mayor volumen de podios como Venezuela, que ocupa el cuarto lugar con 92 medallas totales pero solo 16 de oro.

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El panorama para otros países relevantes es el siguiente:

República Dominicana: El país anfitrión se ubica en la sexta casilla , sumando 12 oros y un notable total de 66 medallas, impulsado por el apoyo de su afición en sedes como la Arena Banreservas .

El país anfitrión se ubica en la , sumando y un notable total de 66 medallas, impulsado por el apoyo de su afición en sedes como la . Panamá: La delegación panameña se sitúa en el puesto 11 , acumulando un total de 9 medallas (2 de oro, 5 de plata y 2 de bronce).

La delegación panameña se sitúa en el , acumulando un total de (2 de oro, 5 de plata y 2 de bronce). Centro Caribe Sports (GUA): Los atletas que compiten bajo la bandera de la organización ocupan el séptimo lugar con 10 preseas doradas.

Con la competición aún en marcha en la capital dominicana, la lucha por los puestos secundarios del medallero sigue abierta, especialmente entre Puerto Rico y la nación anfitriona, ambos empatados con 12 medallas de oro. La eficiencia en las finales de atletismo y natación en los próximos días será crucial para determinar si alguien puede recortar la brecha que México ha establecido en la parte alta de la tabla.

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