Rugen los motores en la UTP: todo listo para el tercer Fórmula FIM Grand Prix

Seis escuderías universitarias competirán en el "Circuito del Ñeque" con prototipos construidos íntegramente por estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica.

Panamá/La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) transforma este viernes su Campus Central en el epicentro del deporte motor universitario con la tercera edición del Fórmula FIM UTP Grand Prix.

El evento aprovecha el creciente auge del motorshow en el país, impulsado por el Autódromo de Panamá y el vínculo de la Facultad de Ingeniería Mecánica (FIM) con el sector automotriz.

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La competencia se disputa en el "Circuito del Ñeque", ubicado frente al Edificio de Investigación e Innovación (ELII), donde seis escuderías estudiantiles —Blackline Motorsport, EAL Racing Team, D'TRK Racing Team, BKT Racing Team, MEC Racing Team y Midnight Club Racing Team— se disputarán la bandera a cuadros. El reto es integral: los pilotos, estudiantes de distintas facultades de la UTP, fueron responsables de diseñar, fabricar, ensamblar, ajustar y probar sus propios go-karts, cumpliendo estrictas normas de seguridad y rendimiento.

Detrás de la competencia hay un sólido programa de formación técnica. El Dr. Orlando Aguilar, decano de la FIM, destacó que el Grand Prix convierte la teoría en práctica, permitiendo a los estudiantes aplicar lo aprendido en el aula al competir con vehículos construidos por ellos mismos. Según explicó, el evento fortalece la formación de profesionales innovadores, fomenta el trabajo en equipo bajo presión y exhibe ante la sociedad la calidad del talento que egresa de la universidad.

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La FIM funciona como el ente rector del evento, asumiendo su gestión total: provee motores, partes, combustible, lubricantes, asesoría especializada y las normativas de diseño a cada escudería, mientras la Universidad habilita el circuito y garantiza las medidas de seguridad tanto en las prácticas como en la carrera principal.

El banderazo de salida será, además, el plato fuerte de una jornada de celebración institucional: la carrera se realiza en el marco del 44.º aniversario de la Facultad de Ingeniería Mecánica y servirá como el lanzamiento oficial del XIII Congreso Internacional de Ingeniería Mecánica, consolidando a la UTP como un referente de innovación tecnológica e industrial a nivel nacional.

Con seis prototipos listos para encender la pista, el Fórmula FIM UTP Grand Prix confirma que, dentro de las universidades panameñas, la pasión por la velocidad también se construye desde el aula.

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Con información de la UTP