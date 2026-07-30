Capturan en Arraiján a uno de los más buscados por delitos de drogas y blanqueo de capitales

Un hombre requerido por su presunta vinculación con una estructura criminal desarticulada durante la operación "Corsario" fue aprehendido en el distrito de Arraiján, informó este jueves la Procuraduría General de la Nación.

El ciudadano, quien figuraba en la lista de los más buscados, era requerido por la presunta comisión del delito de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y será presentado en las próximas horas ante un Tribunal de Garantías para el desarrollo de la audiencia correspondiente.

La captura se realizó durante una diligencia de allanamiento y registro en el corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena, en una acción coordinada entre la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) y el Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Policía Nacional.

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De acuerdo con la Procuraduría, la operación "Corsario" es el resultado de investigaciones iniciadas en 2024, desarrolladas con el apoyo de las autoridades del Reino de España. Estas pesquisas permitieron la desarticulación, en julio de 2026, de una organización presuntamente dedicada a delitos relacionados con drogas, asociación ilícita y blanqueo de capitales.