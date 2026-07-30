Restablecerán visitas presenciales en centros penitenciarios desde el 3 de agosto

Únicamente se permitirá el ingreso de un familiar por cada persona privada de libertad.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Gobierno informó que, a partir del lunes 3 de agosto de 2026, se restablecerán las visitas presenciales de familiares a las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios y cuarteles policiales del país.

La medida será implementada por la Dirección General del Sistema Penitenciario y se desarrollará bajo estrictos controles de orden y seguridad, de acuerdo con los horarios, protocolos y lineamientos establecidos por las autoridades.

Según el comunicado, únicamente se permitirá el ingreso de un familiar por cada persona privada de libertad.

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Además, durante los días de visita no se recibirán insumos básicos. En los casos de Panamá y Colón, la entrega de estos artículos se realizará en las instalaciones del antiguo Centro Femenino de Rehabilitación, conocido como Cefere.

Para el resto del país, la Dirección General del Sistema Penitenciario dará a conocer el cronograma y el procedimiento correspondiente para la entrega de insumos.

El Ministerio de Gobierno recomendó a los familiares consultar previamente los días, horarios y demás disposiciones aplicables a cada centro penitenciario, con el fin de evitar inconvenientes y garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad.