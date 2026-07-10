Nuevo director del Sistema Penitenciario anuncia reclasificación de reclusos: 'los privados no van a mandar en el sistema'

Entre las primeras medidas administrativas, Singh informó que fueron cerrados los llamados “paquitos”, establecimientos de venta de alimentos que funcionaban dentro de los centros penitenciarios y que, según dijo, se habían convertido en un negocio.

Panamá/El nuevo director general del Sistema Penitenciario, Chanan Singh, anunció que desde el próximo miércoles comenzará un proceso de reclasificación de los privados de libertad, como parte de una serie de medidas dirigidas a recuperar el control de las cárceles y separar a los reclusos según la gravedad de los delitos cometidos.

Singh aseguró que la clasificación, que dejó de aplicarse en el sistema, será retomada inicialmente en el centro penitenciario de Tinajitas y posteriormente se extenderá al resto de las instalaciones.

Me he encontrado con que no se estaba haciendo. Ya a partir del día miércoles comenzamos con la reclasificación por las instalaciones de Tinajitas”, indicó durante una entrevista en Noticias AM.

El proceso dividirá a los privados de libertad en tres grupos: delincuencia de nivel bajo, medio y alto. También se tomarán en cuenta la gravedad del delito y la pena, independientemente de si las personas están condenadas o permanecen a la espera de juicio.

“Lo vamos a separar por delitos y por penas”, explicó Singh, quien sostuvo que la medida permitirá aislar a los privados de libertad vinculados con delitos de mayor peligrosidad y crimen organizado.

El funcionario lanzó además una advertencia directa sobre la pérdida de autoridad dentro de algunos centros penitenciarios.

Los privados de libertad no van a mandar en el sistema. El Estado y el sistema penitenciario van a asumir su responsabilidad. Se acabó el control de los privados de libertad dentro del sistema penitenciario”, afirmó.

Refuerzan seguridad tras fuga masiva

Tras la fuga registrada en el complejo penitenciario de La Joya, La Joyita y La Nueva Joya, Singh aseguró que se adoptarán medidas perimetrales para impedir nuevos escapes.

“Ahí no se va a fugar más nadie. Te lo aseguro”, respondió al ser consultado sobre las vulnerabilidades del complejo.

Entre las acciones anunciadas figuran la reparación de cercas, la implementación de sistemas contra drones y una nueva distribución de responsabilidades: la Policía Nacional custodiará los perímetros externos, mientras que los custodios penitenciarios asumirán el control interno de los pabellones.

Singh también informó que las investigaciones por la fuga avanzan y que próximamente se darán a conocer los responsables internos y externos.

Ya tenemos todas las líneas y prontamente vamos a publicar quiénes fueron los cabecillas, los internos y los externos, porque hubo personas externas que participaron en contra del sistema”, manifestó.

Megacárcel y nuevos centros penitenciarios

El director confirmó que se prepara la licitación para la construcción de una megacárcel mediante una asociación público-privada, aunque señaló que la ubicación todavía está bajo análisis.

Además, adelantó proyectos penitenciarios en Penonomé y Veraguas, donde actualmente las cárceles funcionan dentro de instalaciones de la Policía Nacional, así como la construcción en Pacora de un centro destinado a programas de resocialización.

Cierre de negocios dentro de las cárceles

Entre las primeras medidas administrativas, Singh informó que fueron cerrados los llamados “paquitos”, establecimientos de venta de alimentos que funcionaban dentro de los centros penitenciarios y que, según dijo, se habían convertido en un negocio.

También se prohibirá el ingreso de abanicos, televisores y productos de cocina. En su lugar, el sistema prevé abrir un punto de venta de artículos de higiene a precios reducidos para los privados de libertad.

El funcionario sostuvo que el Estado ya mantiene un contrato para garantizar la alimentación de la población penitenciaria y que los familiares deben convertirse en aliados del proceso de transformación del sistema.