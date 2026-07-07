Chanan Singh, nuevo director general del Sistema Penitenciario

Ciudad de Panamá/Chanan Singh fue nombrado como nuevo director general del Sistema Penitenciario, así lo informó el Ministerio de Gobierno, quien añadió que el designado cuenta con más de 40 años de experiencia en seguridad, inteligencia estratégica y administración penitenciaria.

Chanan Singh reemplaza a Jorge Torregroza, quien presentó su renuncia el pasado 19 de junio tras la masiva fuga de 195 reclusos del centro penitenciario La Joyita ocurrida el 1 de junio. La reyerta dejó como saldo la muerte de tres privados de libertad.

Tras esta situación, se generó una serie de operativos y requisas en varias cárceles del país y el traslado de reclusos de alta peligrosidad.

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En su hoja de vida publicada por el Ministerio de Gobierno se indicó que Singh inició su carrera militar como miembro del Ejército de los Estados Unidos, sirviendo en la Unidad Army Force 11B y participando como veterano de la Guerra de Vietnam.

Tiene cursos especializados en inteligencia y contrainteligencia, fuerzas especiales, seguridad bancaria, inteligencia impartida por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y administración de equipos multidisciplinarios de alto rendimiento.

En Panamá ha ocupado importantes responsabilidades dentro de instituciones estratégicas del Estado. Se desempeñó como Jefe Nacional de Seguridad del Banco Nacional de Panamá, Asesor de Inteligencia de la Presidencia de la República durante la administración del Presidente Ricardo de la Espriella y Director encargado de la creación del Cuerpo de Seguridad de la Universidad de Panamá, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad institucional y al desarrollo de estructuras organizacionales especializadas.

Su experiencia también comprende la ejecución de investigaciones especiales de carácter nacional e internacional, asesorías en seguridad física para la Caja de Ahorros y la Lotería Nacional de Beneficencia, así como la formación de personal especializado en seguridad para el transporte de valores y en protección de personas importantes (PMI).

En el Ministerio de Gobierno ejerció funciones como asesor del Despacho Superior, brindando apoyo técnico y estratégico en temas de seguridad. Desde el año 2014 se desempeña como consultor independiente en materia de seguridad e investigaciones especiales, ofreciendo asesoría especializada basada en su amplia experiencia y conocimientos técnicos.