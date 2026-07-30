Onda tropical #29 incrementará las lluvias y tormentas en Panamá desde este 31 de julio

Para el 1 de agosto, se esperan tormentas con probabilidad de ráfagas de viento, además de un riesgo de anegaciones y deslizamientos en Guna Yala, Colón, la vertiente del Pacífico y el golfo de Panamá.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas para todo el territorio nacional y las zonas marítimas, vigente desde las 2:15 p.m. de este 30 de julio hasta las 11:59 p.m. del 2 de agosto de 2026.

De acuerdo con la entidad, se prevé un aumento de la inestabilidad atmosférica a partir del 31 de julio, debido al paso de la onda tropical #29, lo que favorecerá la formación de aguaceros de moderados a muy fuertes, acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento.

El pronóstico indica que el 31 de julio podrían registrarse ráfagas de viento puntuales durante las tormentas en Darién, Panamá, Coclé, Herrera y Veraguas.

Te puede interesar: Efectos del fenómeno de El Niño causan baja en los niveles del lago Bayano

Para el 1 de agosto, se esperan tormentas con probabilidad de ráfagas de viento, además de un riesgo de anegaciones y deslizamientos en Guna Yala, Colón, la vertiente del Pacífico y el golfo de Panamá, mientras que en el resto del país se prevén lluvias y aguaceros dispersos de variada intensidad.

El IMHPA advirtió que las principales amenazas asociadas a este evento son:

Crecidas repentinas de ríos.

Anegaciones e inundaciones.

Deslizamientos puntuales.

Caída de árboles y otros objetos debido a las ráfagas de viento.

La entidad señaló que las regiones marcadas en color lila en el mapa presentan una mayor probabilidad de acumulados importantes de lluvia, por la continuidad e intensidad de las precipitaciones.