Concacaf rechaza el plan de la FIFA para privatizar el Mundial y une al Caribe, Norteamérica y Centroamérica

La decisión fue el resultado de una reunión convocada de urgencia que sentó a la mesa a los presidentes de las 41 asociaciones nacionales, el Consejo de la Concacaf y los representantes regionales ante el Consejo de la FIFA .

Panamá/En una de las declaraciones más contundentes en la historia reciente de la política deportiva, la Concacaf y sus 41 Asociaciones Miembro han emitido un comunicado oficial este 30 de julio de 2026 para sentar una postura inamovible ante la FIFA.

La confederación, que agrupa al fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, anunció el rechazo unánime a la propuesta presentada personalmente por el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino para establecer la denominada "FIFA Forward Enterprise". Este proyecto buscaba, fundamentalmente, la venta de participaciones e intereses de la Copa Mundial de la FIFA a grupos de inversionistas privados, una medida que ha encendido las alarmas en toda la región.

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La decisión fue el resultado de una reunión convocada de urgencia que sentó a la mesa a los presidentes de las 41 asociaciones nacionales, el Consejo de la Concacaf y los representantes regionales ante el Consejo de la FIFA. El rechazo no se basa únicamente en la naturaleza del proyecto, sino en lo que la membresía describe como una grave falta de debido proceso. Según los informes, la propuesta se presentó con un plazo artificialmente corto, lo que impidió cualquier tipo de revisión o aprobación por parte de los órganos de gobernanza pertinentes dentro de la estructura de la FIFA.

El aspecto financiero de la propuesta también fue objeto de severos cuestionamientos. Los líderes del fútbol regional expresaron su incredulidad ante la necesidad de recurrir a capital de inversión privado para financiar programas de desarrollo, especialmente cuando la industria viene de celebrar la Copa Mundial más rentable de todos los tiempos. Para la Concacaf, la salud financiera actual de la FIFA debería permitir el crecimiento sin comprometer el control del activo más valioso del deporte ante entidades externas.

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Con esta resolución, la Concacaf ha reafirmado su filosofía de "el fútbol primero". Durante la última década, la organización asegura haber construido una estructura basada en el servicio y la gobernanza transparente, advirtiendo que la historia ya ha demostrado las consecuencias catastróficas que ocurren cuando los custodios del deporte pierden de vista estos valores fundamentales.

Como medida inmediata, las 41 asociaciones han instruido a sus miembros en el Consejo de la FIFA para que presionen por el uso de las vastas reservas de la propia FIFA para aumentar el financiamiento del programa FIFA Forward, destinado al desarrollo del fútbol en todas las regiones. Además, se ha exigido que cualquier movimiento futuro de esta magnitud se realice estrictamente bajo los estatutos de la FIFA, garantizando que el personal técnico y el consejo revisen debidamente cada paso.

El mensaje final es claro y desafiante: el futuro del fútbol y su mayor patrimonio deben permanecer en manos de la familia del fútbol. Con este bloqueo a la privatización del Mundial, la Concacaf se posiciona como un bastión de la institucionalidad frente a los intentos de transformación financiera que buscan alterar la esencia competitiva y soberana del deporte más popular del planeta.

Con información de Concacaf.

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