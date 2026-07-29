Concacaf critica a FIFA por "falta de proceso reglamentario" en inversión privada

Concacaf se suma a las críticas contra la FIFA: "preocupada" por la "falta de proceso reglamentario" en el plan de inversión privada de 10.000 millones.

París, Francia/La Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y Caribe (Concacaf) dijo el miércoles estar "profundamente preocupada por la ausencia de un proceso reglamentario" en el proyecto de la FIFA para abrir la puerta a inversores privados.

Informada de este proyecto "a través de los medios de comunicación y de un comunicado de prensa", la Concacaf comparte "la decepción de muchos actores de nuestra región y del mundo del fútbol por el hecho de que este nivel de detalle haya sido elaborado y publicado antes incluso de que se hayan mantenido conversaciones con las instituciones dirigentes y las partes implicadas".

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La FIFA anunció el martes su propuesta de crear una empresa, FIFA Forward Enterprise (FFE), para gestionar sus actividades comerciales, la organización de sus torneos y atraer a inversores externos, prometiendo unos ingresos de 10.000 millones de dólares para financiar el desarrollo del fútbol.

La FFE "obtendría 4.200 millones de dólares" ya este año, y "todos sus beneficios netos se reinvertirán en el fútbol", asegura la FIFA, que promete a sus miembros repercusiones económicas a través de un nuevo mecanismo de financiación, el FIFA Fast Forward Programme (FFFP).

"La FIFA mantendría el control exclusivo de la FFE a través de una representación mayoritaria en el consejo de administración", precisa el texto, así como "la autoridad exclusiva" sobre la gobernanza del fútbol, las competiciones, el calendario o las decisiones sobre el reglamento.

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Antes incluso de que el proyecto se hiciera oficial, la UEFA, que reúne a las federaciones europeas, criticó duramente la propuesta al señalar que es "una línea que las instituciones que gobiernan el fútbol no deberían cruzar nunca".

"Colectivamente, la FIFA, las confederaciones y todas las federaciones tienen la responsabilidad de actuar siempre en el mejor interés del deporte. Cada decisión que tomemos debe estar guiada por una buena gobernanza, robustos procesos de toma de decisiones y una visión a largo plazo", indicó la Concacaf.