Jamal Musiala revela que sufre una disfunción neurológica tras desplomarse dos veces en tres días con el Bayern Munich

Pese a este problema afirma que su " deseo personal es continuar con lo que más ayuda a la curación : vivir día a día y continuar con la pasión por el fútbol ".

Berlín, Alemania/El mediocampista ofensivo del Bayern Munich Jamal Musiala admitió padecer una "disfunción neurológica", tras desplomarse durante un amistoso de pretemporada este martes en Heidenheim, tres días después de un incidente similar en Múnich.

El internacional alemán de 23 años cayó al césped del estadio del Heidenheim (segunda división) sin mediar contacto, solo unos minutos después de su entrada en juego.

Los jugadores de los dos equipos acudieron rápidamente al lugar y, con gestos airados, reclamaron una intervención de los servicios médicos.

Musiala parecía aturdido mientras recibía los cuidados médicos, antes de ser ayudado a abandonar el campo.

Fue la segunda alerta en tres días para el internacional alemán, que el sábado sufrió un problema parecido en un duelo de preparación ante el RB Leipzig, entonces en un encuentro jugado con fuerte calor.

Al término del amistoso de este martes, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, afirmó que el mediocampista iba a explicar pronto lo ocurrido.

"Jamal hablará de esto pronto. Estábamos al corriente y somos conscientes de la situación", aseguró Eberl.

Esa explicación llegó minutos después en forma de un mensaje de Instagram, en el que el jugador explicó lo ocurrido e intentó tranquilizar a los hinchas.

"A primera vista puede parecer angustioso, pero es algo que forma ahora parte de mi día a día. Es importante precisar que no tiene riesgos suplementarios para la salud", señaló.

"Me diagnosticaron breves episodios de ausencia, temporales y fácilmente tratables, causados por una disfunción neurológica", explicó.

Pese a este problema afirma que su "deseo personal es continuar con lo que más ayuda a la curación: vivir día a día y continuar con la pasión por el fútbol".

Musiala se perdió los seis primeros meses de la temporada 2025-2026 por una fractura de tobillo sufrida durante el Mundial de Clubes 2025.

Pero regresó en la segunda parte del curso y disputó el Mundial 2026 con Alemania, que fue eliminada por Paraguay en dieciseisavos de final.