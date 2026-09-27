Liga de Naciones UEFA resultados| Portugal sin Cristiano Ronaldo supera a Noruega. Alemania y Klopp tropiezan

Francia/Alemania perdió 1-0 en casa frente a Grecia y sigue sin conocer la victoria con Jürgen Klopp al mando, mientras que Portugal, defensor del título de la Liga de Naciones europea, ganó 2-1 en Noruega, pese a que Cristiano Ronaldo no jugó un solo minuto.

Tres días después de debutar con empate en Países Bajos, Klopp sufrió su primera derrota y fue además en su estreno como local con el equipo.

Un gol de Dimitrios Kourbelis en el tramo final (77') fue suficiente para tumbar a los tetracampeones del mundo y dejar helada a la hinchada alemana en Augsburgo.

Un sector de los aficionados empezó incluso en ese momento a abandonar el WWK Arena en señal de enfado con la imagen mostrada por su equipo y con ese tanto, que compromete seriamente las opciones del equipo en la competición.

Después de dejarse la victoria en el descuento final el jueves en Países Bajos (1-1), Alemania suma solo un punto y está ya a 5 del líder del grupo A2, Grecia (6), que ya había ganado el jueves 2-1 en Serbia.

"Esto forma parte del proceso. Personalmente, no me perturba nada. He perdido en mi vida muchos más partidos de los que me hubiera gustado, pero si sacas las conclusiones correctas una derrota es en el fondo una información", relativizó Klopp en declaraciones a la televisión ARD.

"Necesitamos sí o sí este tipo de partidos, son exactamente los partidos que queremos tener", llegó incluso a apuntar.

- Con Haaland, pero sin Ronaldo -

El partido de Oslo estaba llamado a ser un duelo entre dos de los mejores goleadores de los últimos años, Cristiano Ronaldo y Erling Haaland, pero el portugués se quedó en el banquillo y no jugó un solo minuto.

El nuevo seleccionador portugués Jorge Jesus decidió alinear en ataque a João Félix y Gonçalo Ramos y la apuesta fue un acierto, ya que ambos fueron los autores de los goles lusos (minutos 17 y 54).

Haaland no faltó a su cita con el gol, para empatar provisionalmente el partido (51'), pero esta vez fue insuficiente para que su selección ganase.

Ambos equipos contaron con numerosas ocasiones y el portero portugués Diogo Jota fue determinante con sus atajadas.

Portugal lidera el grupo 4 con un pleno de 6 puntos, por los 3 de Noruega y Dinamarca, que tras perder en la primera jornada frente a su vecino nórdico pudo derrotar este domingo por 2-0 a Gales.

Noruega tendrá la ocasión de tomarse la revancha el próximo domingo, cuando vuelva a enfrentarse a Portugal, pero esta vez en Oporto.

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- Sin incidentes en Debrecen -

Más allá de los partidos de la Liga A (la máxima categoría de este torneo organizado en divisiones, según el nivel de los equipos), el interés de la jornada dominical estaba en Debrecen (Hungría), donde Irlanda ganó 3-0 a Israel en un partido precedido de una enorme tensión.

El sábado, los jugadores irlandeses decidieron jugar, excepto el portero titular Gavin Bazunu, que decidió boicotearlo como protesta por la guerra en Gaza.

En el terreno de juego, tal como habían anunciado los responsables irlandeses, no hubo si apretones de manos ni saludos protocolarios entre los capitanes.

En lo deportivo hubo poco que destacar, más allá de los tres goles que dieron la victoria a Irlanda, que el próximo domingo "recibirá" a Israel en Backa Topola, Serbia).