Guararé celebra el desfile de carretas de la edición 74 del Festival Nacional de la Mejorana

Delegaciones de distintas partes del país participaron en el gran desfile típico folclórico, una de las principales actividades de la edición número 74 del festival.

Guararé, Los Santos/Guararé se vistió de tradición este domingo con la celebración del gran desfile folclórico del Festival Nacional de la Mejorana, que este año llega a su versión número 74. Delegaciones de diferentes partes del país se dieron cita para participar en una jornada dedicada a las costumbres y expresiones folclóricas panameñas.

La actividad contó con la participación de autoridades, entre ellas la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, además de representantes del patronato del festival. Durante la jornada se resaltó la participación de distintas expresiones folclóricas y de los concursantes que acudieron a los diferentes concursos que forman parte de esta celebración.

La celebración reunió a personas de distintas provincias y también abrió sus puertas a visitantes de otros países.

El Festival Nacional de la Mejorana se ha convertido en un espacio para reunir a quienes buscan celebrar las tradiciones y costumbres panameñas.

Las actividades del Festival Nacional de la Mejorana culminan este lunes con la gran cabalgata, como parte del cierre de esta edición de la celebración folclórica en Guararé, provincia de Los Santos.

Con información de Eduardo Javier Vega