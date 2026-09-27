Protegen nidos de tortugas marinas para garantizar su llegada al mar en Veraguas

Grupos de fundaciones junto a voluntarios recorren las playas para localizar, trasladar y resguardar los huevos antes de liberar las crías.

Provincia de Veraguas./Cientos de personas llegan cada año a las playas de la costa sur de Veraguas, en Mariato, para presenciar la liberación de tortugas marinas. Sin embargo, antes de que las crías lleguen al mar, existe un proceso de protección que comienza con la búsqueda y reubicación de los nidos.

Esta labor forma parte del trabajo diario que realizan organizaciones conservacionistas en comunidades como Malena y Mata Oscura, donde los voluntarios recorren las playas para localizar los nidos y trasladar los huevos a viveros protegidos.

El objetivo es reducir las amenazas que enfrentan durante el periodo de incubación, entre ellas el saqueo, la depredación y las altas temperaturas que pueden afectar el desarrollo de los huevos.

Gabriela Dixon, de Acodmar Playa La Barqueta, explicó que durante los recorridos han encontrado varios nidos afectados. “Hemos encontrado alrededor de cinco nidos y hemos observado que han sido saqueados, depredados y un nido en el que, por la temperatura, todos los huevos se cocieron”, señaló.

Durante estas jornadas también participan personas que llegan desde otras comunidades para apoyar las labores de conservación.

“Es una excelente experiencia. Venimos a apoyar la feria y a apoyar en la recolección de nidos. Pudimos rescatar varios nidos. Hicimos una buena labor en esos tres días que hemos estado acá”, contó Keri Loo, de Amigo de las Tortugas Playa Lajas.

Una vez completado el proceso de incubación y cuando las condiciones son adecuadas, las crías son liberadas en la playa, cerrando así un ciclo de protección que se mantiene durante toda la temporada.

Con información de Ney Castillo