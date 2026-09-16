MiAmbiente prepara plataforma para registrar y proteger playas de anidación de tortugas

Las cinco especies que llegan a las costas panameñas son la tortuga lora, la verde, la carey, la boba y la baula. Mi Ambiente advierte que las playas donde anidan las tortugas siguen amenazadas por la iluminación y el saqueo de nidos, pese a las normas existentes.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) trabaja en la identificación y caracterización de las playas donde anidan las tortugas marinas y prepara una plataforma para registrar la información de estos sitios, ante las amenazas generadas por la urbanización, la iluminación y el saqueo de nidos.

Digna Barsallo, directora de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), explicó que el levantamiento no se limitará a las condiciones ambientales de las playas, sino que también incluirá sus características sociales y económicas.

De hecho, es muy importante la identificación de las playas de anidación. El Ministerio de Ambiente ha comenzado a identificarlas, pero también a caracterizar esas playas de importancia, a comenzar a ver otros aspectos, no solamente los ambientales, sino también los sociales y los económicos de esa área”, expresó.

La entidad también desarrolla una plataforma para recopilar y registrar la información correspondiente a las playas de anidación del país.

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Prontamente vamos a lanzar una plataforma en la cual se va a poder levantar la información y registrar todas estas playas, pero algo muy importante es respetar las riberas de playas. Es un trabajo conjunto que realizamos con la Anati ante la verificación, a veces, de solicitudes de estas áreas”, manifestó Barsallo.

Cinco especies llegan a las costas panameñas

Las acciones se desarrollan durante la temporada de arribo, anidación y nacimiento de tortugas marinas. Panamá recibe cinco de las siete especies que existen en el mundo, tanto en las costas del Caribe como en las del Pacífico.

“Panamá es un país privilegiado, tenemos cinco especies que llegan a nuestro país a anidar, en el mundo existen siete y Panamá tiene una gran mayoría de estas especies. Tenemos anidaciones tanto en el Caribe como en el Pacífico”, señaló.

Barsallo explicó que playa La Marinera e isla Cañas, ambas ubicadas en Los Santos, son los dos puntos del país donde se producen arribadas masivas.

La importancia aquí es que también Panamá tiene dos sitios donde se dan esas arribadas masivas, es decir, que miles de tortugas que vienen también de otros sitios, son especies migratorias, llegan a nuestras playas, específicamente playa La Marinera, que es un área protegida, al igual que isla Cañas, a realizar esa anidación masiva”, detalló.

Más de 6,000 tortugas llegaron recientemente a playa La Marinera para anidar en cuestión de horas. “Recientemente estuvimos observando más de 6 mil tortugas que llegaron a La Marinera, en Los Santos; de hecho, las dos playas están en Los Santos. Llegaron a La Marinera a anidar en un lapso de horas. Es un fenómeno extraordinario al ver tantas tortugas anidando en una playa durante ese periodo a la vez”, describió la funcionaria.

Iluminación y saqueo amenazan el proceso

MiAmbiente advierte que la protección debe extenderse más allá de las tortugas y alcanzar sus hábitats, principalmente las playas utilizadas durante la anidación.

Desde el Ministerio elevamos estas imágenes a través de nuestras redes sociales, reconociendo la importancia no solamente de la protección de las tortugas marinas y de esas cinco especies que llegan, sino también de sus hábitats, las playas de anidación que tienen una gran importancia para nosotros y que muchas veces son amenazadas por prácticas, ya sean las luces, luminarias que se dan en estos sitios, que afectan también la anidación y el nacimiento de las tortugas”, explicó Barsallo.

La funcionaria también alertó sobre la persistencia del saqueo de nidos, pese a las normas que protegen a estas especies.

“También depredación, saqueo de nidos por personas que todavía, a esta altura, a pesar de las normativas que existen, tenemos saqueo de tortugas”, añadió.

Piden respetar la anidación y el nacimiento

Barsallo pidió a la población evitar interferir cuando encuentre una tortuga anidando o presencie el nacimiento de las crías.

“Un mensaje importante es proteger, conservar estas especies; no solamente las especies, sus hábitats. Y cuando hablamos de hábitats, playas de anidación. Si nos encontramos y observamos una tortuga anidando o un nacimiento, por decir, respetar este proceso”, manifestó.

Las luminarias cercanas a las playas pueden desorientar a los neonatos y provocar que se dirijan hacia tierra firme en lugar de avanzar al mar.

“Es importante también asegurar que en los nacimientos suele pasar que las tortugas neonatas hagan el desplazamiento inverso. En vez de ir hacia la playa, puede ser que por el motivo de las luces realicen entonces hacia tierra firme el desplazamiento”, explicó.