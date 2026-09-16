Aeropuerto de Isla Colón entra en proceso de modernización por $25 millones: licitación será el 24 de septiembre

De acuerdo con el director de la AAC, unas 11 empresas han participado en los actos de homologación y reuniones previas al proceso de licitación. El proyecto contempla además una posible onerosidad de hasta 20%, conforme a lo permitido por la ley.

Ciudad de Panamá, Panamá/El aeropuerto José Ezequiel Hall, ubicado en Isla Colón, provincia de Bocas del Toro, entrará en un proceso de reestructuración y modernización con una inversión estimada de $25 millones, informó Rafael Bárcenas, director de la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC).

Bárcenas explicó en Noticias AM que el acto público para este proyecto está programado para el próximo 24 de septiembre y contempla la construcción de nuevas terminales, plataformas y un sistema de combustibles, además de mejoras en la infraestructura vial y otras facilidades relacionadas con el aeropuerto.

De acuerdo con el director de la AAC, unas 11 empresas han participado en los actos de homologación y reuniones previas al proceso de licitación. El proyecto contempla además una posible onerosidad de hasta 20%, conforme a lo permitido por la ley.

La decisión de aumentar el monto de la inversión responde, entre otros factores, a que una primera convocatoria, estimada en $20 millones, no recibió propuestas debido a que las empresas interesadas consideraron que ese presupuesto no correspondía con la magnitud de las obras requeridas.

Actualmente, el aeropuerto de Isla Colón moviliza alrededor de 10 mil pasajeros mensuales, cifra que puede aumentar hasta entre 14 mil y 15 mil pasajeros durante la temporada alta.

Bárcenas señaló que la infraestructura actual no guarda proporción con el volumen de pasajeros que recibe la terminal, por lo que el proyecto busca ofrecer una solución integral que incluya también mejoras en los accesos y un muelle.

Uno de los objetivos de la modernización es mejorar las condiciones de seguridad para permitir una eventual conexión entre Isla Colón y el Hub de las Américas, en Tocumen, mediante vuelos de Copa Airlines.

El director de Aeronáutica Civil explicó que actualmente el aeropuerto no cumple con algunas de las condiciones básicas de aviación civil necesarias para establecer esa conexión, entre ellas garantizar que el personal no tenga que ingresar directamente a la pista en determinadas operaciones.

“Ahora mismo no lo tenemos y esto es lo que estamos buscando”, afirmó Bárcenas al referirse a las condiciones necesarias para concretar una conexión aérea con Tocumen.

Chitré como posible hub de Azuero

Durante la entrevista, Bárcenas también adelantó que la AAC analiza fortalecer la infraestructura del aeropuerto de Chitré, ante el crecimiento de su demanda.

Actualmente, la terminal recibe un vuelo de aproximadamente 50 pasajeros dos veces por semana, pero, según el funcionario, esa capacidad ya resulta insuficiente.

La proyección para 2027 contempla gestionar recursos para una nueva terminal, incorporar combustible y evaluar la posibilidad de llevar el aeropuerto a un nivel internacional, con la intención de convertir a Chitré en un punto de conexión para la península de Azuero.

En cuanto al aeropuerto de Pedasí, indicó que actualmente se trabaja en la revitalización de la carretera de acceso, con una inversión aproximada de $600 mil. Sin embargo, explicó que las posibilidades de ampliación de la terminal están limitadas por la disponibilidad de terrenos.

Buscan alternativas para mantener vuelos hacia Jaqué

Bárcenas también se refirió a la reducción de los vuelos hacia Jaqué y otras comunidades de la zona fronteriza con Colombia.

Explicó que la situación responde principalmente a factores comerciales, debido a la baja cantidad de pasajeros y a que una parte importante de los usuarios son jubilados que reciben descuentos, lo que reduce la rentabilidad de estas rutas.

Ante esta situación, el director de Aeronáutica Civil planteó la posibilidad de establecer un mecanismo de apoyo estatal que permita mantener vuelos regulares hacia estas comunidades.

Como referencia, mencionó el modelo de Colombia, donde existen rutas de interés nacional que reciben subsidios estatales debido a factores como la distancia, las necesidades de salud y la ubicación geográfica.

Bárcenas indicó que ha considerado abordar esta posibilidad con el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, tomando en cuenta que residentes de estas áreas deben trasladarse a la capital para recibir atención médica especializada.

El funcionario reconoció que todavía se trata de una propuesta que requiere coordinación y respaldo presupuestario entre distintas instituciones, pero sostuvo que el Estado debería considerar una alternativa para garantizar la conectividad de estas comunidades.

En el caso de Jaqué, una de las alternativas actuales para los residentes es el transporte marítimo, cuyo recorrido puede tomar alrededor de 12 horas.