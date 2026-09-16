Clima en Panamá: aguaceros y tormentas esporádicas se esperan en el Caribe y el Pacífico

Durante la madrugada y la mañana, se prevén aguaceros con tormentas en el sector marítimo del Caribe, que podrían ingresar de manera dispersa a tierra firme y presentar intensidades variadas.

Panamá/El Caribe panameño registrará intervalos nublados, aguaceros y tormentas esporádicas durante este miércoles, mientras que en sectores del Pacífico se esperan lluvias aisladas, principalmente en horas de la tarde.

Durante la madrugada y la mañana, se prevén aguaceros con tormentas en el sector marítimo del Caribe, que podrían ingresar de manera dispersa a tierra firme y presentar intensidades variadas. En la tarde y la noche persistirán las condiciones nubladas, con aguaceros aislados y tormentas a lo largo de la vertiente.

En el Pacífico, durante la madrugada y la mañana, se esperan lluvias dispersas con tormentas en Chiriquí, Veraguas, la península de Azuero, Panamá Este y el sur de Darién.

Para la tarde se pronostican aguaceros aislados de intensidad moderada, acompañados de tormentas y posibles ráfagas de viento en Chiriquí, Veraguas y el sur de Darién. En el resto de la vertiente podrían registrarse algunos chubascos aislados con tormentas.

En horas de la noche se mantendrán los aguaceros con tormentas hacia el sur de Darién, mientras que en el resto del Pacífico predominarán los intervalos nublados.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 20 °C y 25 °C en la cordillera Central, y entre 29 °C y 33 °C en el resto del país.

Los vientos podrían alcanzar velocidades de hasta 35 kilómetros por hora en los sectores marítimos del Caribe y Pacífico Central. En el resto del territorio se mantendrán por debajo de los 20 kilómetros por hora.

En el Caribe se esperan olas de entre 0.90 y 1.30 metros, mientras que en el Pacífico alcanzarán entre 0.91 y 1.20 metros. Se recomienda precaución hacia el oriente y el golfo de Panamá.

Los índices de radiación ultravioleta oscilarán entre 3 y 10 UV-B, con niveles de riesgo entre moderados y muy altos.