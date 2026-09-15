Denuncian excavaciones nocturnas que afectan caminos de producción en Natá

Productores de cebolla, ají y otros rubros denuncian que personas ajenas a la comunidad realizan excavaciones durante la madrugada bajo el puente sobre el río Grande, presuntamente en busca de cobre. Los huecos dificultan el acceso a las parcelas y piden investigar posibles afectaciones a la infraestructura.

Natá, Coclé/Productores de cebolla, ají y otros rubros del distrito de Natá, en la provincia de Coclé, manifestaron su preocupación por una serie de excavaciones que, según denuncian, estarían siendo realizadas durante horas de la noche por personas ajenas a la comunidad debajo del puente sobre el río Grande, presuntamente para extraer cobre.

Las excavaciones han dejado numerosos huecos en los caminos utilizados por los productores para llegar a sus parcelas y transportar equipos agrícolas. Los afectados también advierten sobre la posibilidad de que estos trabajos puedan comprometer la estabilidad de los cimientos del puente, por lo que solicitan la intervención de las autoridades.

Uno de los productores relató que los huecos representan un riesgo para quienes transitan por el sector, sobre todo durante la madrugada. Según explicó, al regresar durante la madrugada encontraron el camino en condiciones diferentes a las que habían dejado horas antes. Los productores aseguran que los huecos son tapados, pero posteriormente vuelven a aparecer nuevas excavaciones, lo que dificulta el tránsito hacia las áreas de cultivo y las labores diarias.

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Ante la situación, desde la Junta Comunal se informó que se trasladará maquinaria al sector para cubrir las excavaciones y facilitar nuevamente el acceso de los productores a sus parcelas.

También hizo un llamado al Ministerio de Obras Públicas (MOP) para que evalúe la situación, debido a que las excavaciones se estarían realizando en las inmediaciones del puente y de los caminos utilizados para la actividad agrícola.

Los productores solicitan a las autoridades que investiguen quiénes están realizando las excavaciones y determinen si existe alguna actividad relacionada con la presunta extracción de cobre. Además de identificar a los responsables, piden que se evalúe el estado de la infraestructura del puente sobre el río Grande y se determine si las excavaciones han provocado algún daño o representan un riesgo para su estabilidad.

Con información de Nathali Reyes